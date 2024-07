WhatsApp übertrifft sich selbst – bald kann jeder mit jedem schreiben

In den vergangenen Jahren hat WhatsApp damit begonnen, den Funktionsumfang des Messengers massiv auszubauen. Einige Neuerungen fielen dabei ziemlich bescheiden aus. Doch andere bieten echten Mehrwert. Und das nicht nur vereinzelt, sondern für die meisten Nutzer. Eine solche Neuerung steht nun in den Startlöchern.

WhatsApp arbeitet an neuer Funktion

Kommunikationstools wie WhatsApp bringen Menschen zusammen. Selbst dann, wenn sich diese in verschiedenen Ländern oder gar auf unterschiedlichen Kontinenten befinden. Doch eine Kommunikationsschlucht kann der Messenger noch nicht überwinden. Versteht man die Sprache des Gegenübers nicht, hilft auch die beste Vernetzung nicht. Natürlich gibt es Mittel und Wege, das Problem zu umschiffen. Doch diese waren bisher nur provisorischer Natur. Bisher, wohlgemerkt.

Das für gewöhnlich hervorragend informierte Portal WABetaInfo hat in einer neuen WhatsApp-Beta (Version 2.24.15.12) Hinweise darauf gefunden, dass der Messenger gegenwärtig an einer Übersetzungs-Funktion arbeitet. Sobald diese marktreif ist – was bei einer solchen Funktion lediglich eine Frage der Zeit sein kann –, werden Nutzer gezielt einzelne Chat-Nachrichten übersetzen können. Darüber hinaus scheint WhatsApp auch eine automatisierte Übersetzungsfunktion für sämtliche Nachrichten innerhalb eines Chats zu planen. Heißt: Alle eingehenden Botschaften werden vollautomatisch übersetzt. Dass eine Übersetzung stattfand, wird man anschließend daran merken können, dass unter der Übersetzung ein entsprechender Hinweis erscheint.

WhatsApp erhält neue Funktion

Mittels WhatsApp verschickte Nachrichten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das bedeutet, dass zumindest in der Theorie weder Dritte noch WhatsApp selbst Zugriff auf die Kommunikation zweier Parteien haben. Damit das auch so bleibt, soll der Übersetzungsprozess dezentral auf den Smartphones der Nutzer stattfinden. Zuvor müssen jedoch entsprechende Sprachpakete heruntergeladen werden.

Laut WABetaInfo werden initial nur einige wenige Sprachen verfügbar sein. Dazu zählen Englisch, Arabisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Hindi. Übersetzungen auf Deutsch scheinen hingegen im ersten Schritt nicht vorgesehen zu sein. Doch auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein deutsches Sprachpaket ergänzt wird. Aktuell heißt es folglich: warten.