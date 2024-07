Seit Streaming-Dienste wie Pilze aus dem Boden sprießen, werden jährlich zahlreiche neue Serien abgedreht und ins Heimkino gebracht. Zwar werden diese oftmals nach einer oder zwei Staffeln wieder eingestampft, doch dies gilt üblicherweise nicht für Erfolgsserien. Doch welche Serien sind Erfolgsserien? Das Entertainment-Portal JustWatch hat eine Liste mit den beliebtesten Serien des ersten Halbjahrs 2024 zusammengestellt. Ideal für Freunde des Binge-Watchings.

Fünf Serien, die man gesehen haben muss

Fallout

Auf dem ersten Platz der deutschen Streaming-Charts aus dem Jahr 2024 findet sich ausgerechnet eine Videospielverfilmung wieder: „Fallout“. Dieses basiert auf dem gleichnamigen Spiel, erzählt jedoch eine gänzlich neue Geschichte – inmitten der altbekannten dystopischen Nachkriegsszenerie. In die Hauptrolle der Lucy schlüpft dabei Schauspielerin Ella Purnell. Diese verlässt die friedliche Sicherheit eines Vaults und begibt sich auf eine Reise durch die brutale Nachkriegswelt, um ihren entführten Vater zu finden. Ebenfalls dabei: Star-Schauspieler Walton Goggins – bekannt unter anderem aus „Django Unchained“ und „The Hateful Eight“.

The Rookie

Auf Platz zwei findet sich die Polizei-Serie „The Rookie“ wieder. Diese wartet mit zahlreichen Gags auf, ist in ihrem Kern jedoch deutlich ernster als beispielsweise „Brooklyn Nine-Nine“ und behandelt oftmals wichtige Themen, wie etwa Rassismus in den Reihen der US-Polizei. Die Besatzung variiert teilweise, seit der ersten Staffel mit dabei sind unter anderem Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O’Neil und Eric Winter. Im Jahr 2024 wurde bereits die sechste Staffel der Serie ausgestrahlt.

House of the Dragon

Bei „Game of Thrones“ handelt es sich um das Serien-Phänomen des vergangenen Jahrzehnts. Zwar stießen die letzten Staffeln auf viel Kritik, doch im Allgemeinen gehört „Game of Thrones“ zweifelsohne zu den weltweit populärsten Serien. Sie basiert auf den Fantasy-Büchern des US-amerikanischen Autors George R. R. Martin und erzählt eine Geschichte voller Abenteuer, Machtkämpfe und Intrigen. Mit „House of the Dragon“ wurde 2022 ein Prequel veröffentlicht, das überraschenderweise auch ohne Buchvorlage zu überzeugen vermochte. Nun bescherte die zweite Staffel der Serie dieser eine Platzierung in der diesjährigen Bestenliste.

Dark Matter: Der Zeitenläufer

In dieser Sci-Fi-Serie ist nichts, wie es scheint – und zwar im wahrsten Sinne. Alles beginnt damit, dass der Physiker Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton) in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Als er jedoch versuchte, in seine eigene Realität zurückzukehren, stellte sich dies als keine so leichte Aufgabe heraus. Und so beginnt eine Odyssee quer durch das Multiversum. Neben Joel Edgerton schlüpfte auch Jennifer Connelly („Blood Diamond“, „Hulk“, „A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn“) in eine der Hauptrollen.

Shōgun

Mit einer herausragenden Wertung von 8,7 von 10 möglichen Sternen auf IMDb positionierte sich die Serie „Shōgun“ bereits jetzt auf Platz 114 der Top-200-Liste der beliebtesten Serien aller Zeiten. In der aktuellen JustWatch-Liste reichte es gar für Platz 5. Inhaltlich dreht sich die Serie um Machtkämpfe im Japan des 17. Jahrhunderts und einen englischen Seemann, der sich mitten im Geschehen wiederfindet und von den Ereignissen überrollt zu werden droht. Der Seemann, John Blackthorne, wird dabei vom britischen Schauspieler und Sänger Cosmo Jarvis verkörpert. Während der Hauptcharakter auf der japanischen Seite, Fürst Yoshi Toranaga, von Hiroyuki Sanada (Last Samurai) zum Leben erweckt wird.

Auf den Plätzen 6 bis 10 fanden sich derweil die folgenden Streifen wieder:

Beste Serien 2024