Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im Mai 2025: Das ist neu bei Disney+

Im Mai steht die weit entfernte Galaxis bei Disney+ im Mittelpunkt. Ob Jedi, Sith, Rebell oder Kopfgeldjäger – dieser Monat bietet die Gelegenheit, die Star Wars Filme und Serien neu zu entdecken oder erneut anzusehen.

Die Skywalker-Saga umfasst die Original-Trilogie, die Prequels sowie die neueren Produktionen und prägt bis heute das Star Wars Universum. Ergänzt wird sie durch Serien wie „The Mandalorian“, die von einem Mandalorianer und seinem Schützling nach dem Fall des Imperiums erzählt, sowie „Andor“, die die Anfänge der Rebellion aus einer düsteren Perspektive beleuchtet.

„Rogue One: A Star Wars Story“ schildert die Mission einer Gruppe Rebellen, die Pläne des Todessterns zu stehlen. Die Dokumentation „Light & Magic“ gibt Einblicke in die Entstehung der visuellen Effekte, während „Star Wars: Visionen“ verschiedene Animationsstile mit neuen Geschichten kombiniert. In „Obi-Wan Kenobi“ wird die Geschichte des berühmten Jedi während der Zeit des Imperiums weitergeführt.

Star Wars hat Generationen von Fans begleitet und zahlreiche ikonische Momente geschaffen. Der Mai bietet sich an, um die Filme und Serien rund um die Galaxis weit, weit entfernt noch einmal in Erinnerung zu rufen.

Alle Neustarts bei Disney+ im Mai im Überblick

4. Mai

Star Wars: Geschichten der Unterwelt

7. Mai

SuperKitties – Staffel 2 (Batch 2) (Disney)

9. Mai

Niue – Hoffnung für ein Paradies (National Geographic)

14. Mai

Doctor Odyssey – Staffel 1 (Batch 2) (Star)

Abbott Elementary – Staffel 4 (Batch 2) (Star)

Moon Girls Labor – Staffel 1 (Marvel)

15. Mai

„The Secret Lives of Mormon Wives“ – Staffel 2 (Star) Altersfreigabe 16+ (OV/UT)

16. Mai

Matteo Lane: The Al Dente Special (Star) (OV/UT)

Flintoff (OV/UT) (Star)

19. Mai

Stanley Tucci in Italien (National Geografik)

21. Mai

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 3) (Disney)

28. Mai

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 8 (Star)

Little Fires Everywhere (Star)

Trafficked: Schwarzmärkte mit Mariana van Zeller – Staffel 1 (National Geographic)

Firebuds – Staffel 2 (Batch 3) (Disney)

29. Mai

FXs „Welcome to Wrexham” – Staffel 4 (Star) (OV/UT)

