Großes Staffelfinale bei Netflix: Diese Crime-Serie endet jetzt

Es fing alles ganz harmlos an: Ein junger Mann, der in einer Buchhandlung arbeitet und auf eine junge Frau trifft. Doch schnell entwickeln sich die Dinge in eine völlig falsche Richtung und der junge Mann wird in Rekordgeschwindigkeit zum Stalker. Die Serie „You – Du wirst mich lieben“ hielt bei ihrem Start Ende 2018 Zuschauer in ihrem Bann – bis heute. Nach vier weiteren Staffeln beginnt jetzt das Serienfinale.

Abschied von Joe Goldberg: Darum geht es in Staffel 5

Joe Goldberg (Penn Badgley) ist ein Name, der jeder Frau einen Schauer über den Rücken jagt. Denn in New York treibt der harmlos dreinschauende Mann sein Unwesen und bringt immer wieder Frauen in Bedrängnis – und am Ende sogar um. In insgesamt vier Staffeln ist Joe somit zum Serienkiller avanciert.

Und dennoch erhofft sich Joe eine zweite Chance: In Staffel 4 will er seine Leichen sowie altes Leben begraben. Stattdessen hofft er auf ein normales, friedliches Leben. Ob ihm das vergönnt ist?

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Um seinem Glück auf die Sprünge zu helfen, kehrt Joe zurück aus Europa in die USA; genauer gesagt an den Anfang, nach New York. Doch in der Metropole lauern an jeder Ecke Gefahren, die den Serienkiller an sein „altes“ Leben erinnern – seien es alte Bekannte oder Feinde. Die Fragen, die Fans sich stellen, sind: Wird seine neue Frau Kate Lockwood-Goldberg (Charlotte Ritchie) anders als die anderen überleben? Kann Joe seinem bösen Ich entkommen oder wird er am Ende endlich für seine Taten bestraft?

„You – Du wirst mich lieben“: Hier streamst du das Staffelfinale

Ab sofort steht das heiß ersehnte Serienfinale zur Verfügung. Wie auch schon die vorherigen Staffeln kannst du auch Staffel 5 von „You – Du wirst mich lieben“ exklusiv bei Netflix ohne Zusatzkosten streamen. Wer den Streaming-Dienst nicht abonniert hat, findet vereinzelte Staffeln auch bei Amazon Prime Video. Hier müssen sie jedoch gekauft werden.