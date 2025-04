Netflix-Serienhit ist zurück: Jetzt kannst du die brandneuen Folgen sehen

Geschichten aus der Science-Fiction-Welt begeistern immer wieder unzählige Menschen. Egal, ob in Film- oder Serienformat gegossen – Streaming-Dienste überfluten den Markt damit. Darunter auch die Serie „Black Mirror“, die 2016 ihre Premiere feierte. Mittlerweile gibt es ganze sechs Staffeln – und jetzt starten die brandneuen Folgen der Anthologie-Serie.

Black Mirror: Neue Staffel geht an den Start

Lange haben Fans auf die neue Staffel der beliebten Serie gewartet. Die sechste Staffel ging bereits 2023 an den Start, sodass zwischen den alten und neuen Folgen eine relativ lange Verschnaufpause lag. Doch das ändert sich nun: Seit dem 10. April ist die siebte Staffel von „Black Mirror“ exklusiv bei Netflix verfügbar.

Ursprünglich kommt die Idee „Black Mirror“ übrigens aus Großbritannien und wurde 2011 erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. Netflix übernahm die Produktion erst ab Staffel 3.

In der nun aktuellen Staffel von „Black Mirror“ sind unter anderem Schauspielgrößen wie Cristin Milioti („How I Met Your Mother“, „Fargo“), Chris O’Dowd („The IT Crowd“), Paul Giamatti („Billions“), Jesse Plemons („Breaking Bad“; „Fargo“) und Emma Corrin („The Crown“) mit dabei. Darüber hinaus kehrt auch ein Charakter in der siebten Staffel zurück: Will Poulter als Colin Ritman, den man aus dem Special „Black Mirror: Bandersnatch“ kennt.

Darum geht es in der Sci-Fi-Serie

Dystopien, Mystisches und die Verbindung von Mensch und Technik. Das sind Elemente, die die Episoden von „Black Mirror“ verbinden. Generell erzählt jede Folge jedoch eine in sich geschlossene, meist düstere Geschichte. Eine Inhaltsangabe darüber zu verfassen, worum es in Staffel 7 geht, ist somit schwer.

Du kannst dich allerdings in Folge 1 auf die Geschichte von Amanda gespannt sein. Eine Lehrerin, die ums Überleben kämpft und deren Leben durch einen Notfall auf den Kopf gestellt wird. Folge 4 wartet indes mit Cameron auf, der von einem Videospiel besessen ist. Ein Eigentor, gerät er dadurch ins Visier der Polizei, die ihn mit einem ungelösten Kriminalfall in Verbindung bringt.

Die einzelnen Episodentitel können deine Vorfreude auf „Black Mirror“ anheizen:

Folge 1 : Gewöhnliche Leute

: Gewöhnliche Leute Folge 2 : Bête Noire

: Bête Noire Folge 3 : Eulogy

: Eulogy Folge 4 : Hotel Reverie

: Hotel Reverie Folge 5 : Spielzeug

: Spielzeug Folge 6: USS Callister: Into Infinity