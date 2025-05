WhatsApp testet geheime Abmelde-Funktion

Meta schraubt aktuell kräftig am Messenger WhatsApp. Erst zeigten sich erste Hinweise, dass es eine neue Dateiverwaltung geben wird, und dazu ist es endlich offiziell, es wird eine eigene Version für Apples iPads geben. Und jetzt ist in der Beta der App schon wieder eine neue Funktion aufgetaucht, die ein altes Problem lösen wird.

Plötzlich aufgetaucht: WhatsApp experimentiert mit einem Logout

Bisher war es unmöglich, sich auf dem Hauptgerät bei WhatsApp abzumelden, ohne gleich alle Daten zu löschen oder die App zu deinstallieren. Das ist vor allem für Nutzer frustrierend, die mehrere Konten verwalten oder zwischendurch eine Pause einlegen möchten.

Doch nun sorgt ein neues Feature in der Beta-Version für Aufsehen: WhatsApp arbeitet offenbar an einer lang erwarteten Abmelde-Funktion. Die Änderung wurde in der Android-Beta 2.25.17.37 entdeckt – und sie könnte weitreichende Folgen haben.

WhatsApp: Drei Optionen, ein radikaler Unterschied

Im neuen Menü „Konto > Abmelden“ wirst du bald zwischen drei Optionen wählen können. Zwei davon sind besonders spannend – denn damit könnten deine Daten ganz einfach auf deinem Gerät bleiben.

Alle Daten & Einstellungen löschen: Der klassische Weg – alles wird entfernt.

Der klassische Weg – alles wird entfernt. Alle Daten & Einstellungen behalten: Du meldest dich ab, aber deine Chats und Einstellungen bleiben erhalten.

Du meldest dich ab, aber deine Chats und Einstellungen bleiben erhalten. Abbrechen: Falls du es dir anders überlegst, bleibst du einfach eingeloggt.

Diese zweite Option ist der eigentliche Gamechanger. Noch nie war es so einfach, WhatsApp temporär zu verlassen und später wieder genau dort weiterzumachen, wo du aufgehört hast.

Warum das für dich wichtig ist

Gerade in einer Zeit, in der digitale Pausen wichtiger denn je sind, kommt diese neue WhatsApp-Funktion wie gerufen. Du musst keine Angst mehr haben, deine Chatverläufe zu verlieren, wenn du mal durchatmen willst. Auch für berufliche Nutzer, die regelmäßig zwischen verschiedenen Nummern oder Geräten wechseln, bietet das neue Logout-Feature eine bisher nicht gekannte Flexibilität.

Aktuell ist das Feature nur in der Beta-Version von WhatsApp verfügbar. Es gibt noch keinen offiziellen Release-Termin – doch die Integration in die Android-Testversion lässt hoffen, dass es nicht mehr lange dauert.

Fazit: Ein kleines Menü, ein großer Schritt

Die neue Logout-Funktion bei WhatsApp mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken – doch sie könnte für Millionen Nutzer einen echten Unterschied machen. Endlich kannst du dich abmelden, ohne alles zu verlieren.

Wenn du WhatsApp flexibler nutzen möchtest oder einfach mal digital abschalten willst: Dieses neue Feature solltest du definitiv im Auge behalten!