WhatsApp ist in Deutschland unheimlich beliebt. Man findet kaum ein Handy, auf dem der Messenger nicht installiert ist. Aber: Erst gestern haben die Macher angekündigt, dass es bald Werbung zu sehen gibt. An verschiedenen Stellen bei WhatsApp werden Nutzer dann mit Werbeeinblendungen leben müssen. An einer anderen Stelle hingegen kommt eine Funktion hinzu – kostenlos für alle Nutzer und ab sofort verfügbar.

WhatsApp: So benutzt du den Bildgenerator

Wer sich in den vergangenen Wochen die Profilbilder seiner Kontakte bei WhatsApp genau angesehen hat, dem ist sicherlich aufgefallen, dass einige ein Bild von sich selbst als Comicfigur als Profilbild haben. Oder eine Actionfigur von sich selbst erstellt haben lassen und sie als Profilbild bei WhatsApp nutzen. ChatGPT löste hier einen Trend aus, als die Software erlaubte, Selfies hochzuladen und sie per KI bearbeiten zu lassen.

Nun schwappt diese Funktion auch zu WhatsApp rüber. In einem Chat können Nutzer jetzt Bilder generieren und eigene Fotos bearbeiten lassen. Vor allem die zweite Funktion ist genial. Man wählt ein Selfie aus, sagt, dass man sich selbst gerne als Simpsons-Figur haben möchte. Oder dass ChatGPT einen um 30 Jahre altern lässt. Oder aber auch, um störende Elemente im Hintergrund wegzuradieren, ein Foto schärfer zu machen oder den Look anzupassen – etwa an eine bestimmte Epoche.

So lässt du deine Fotos verändern

Zunächst musst du ChatGPT als Kontakt bei WhatsApp hinzufügen. Das funktioniert auf drei Arten in. Entweder man scannt mit seinem Handy einen QR-Code von der Internetseite der Entwickler, fügt die Telefonnummer „18002428478“ als Kontakt ein oder aber du klickst einfach, wenn du den Artikel auf dem Smartphone liest, auf diesen Link. ChatGPT öffnet sich dann automatisch in WhatsApp und du kannst dich sofort mit dem KI-Chatbot unterhalten. Jetzt kannst du nicht nur mit ChatGPT in WhatsApp chatten, sondern auch Bilder generieren und eigene Fotos hochladen und verändern lassen.