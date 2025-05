Nachrichtenflut in WhatsApp? So will der Messaging-Gigant Abhilfe schaffen

Nicht nur dann, wenn du in vielen Gruppen, Chats oder Kanälen teilnimmst, kann es schnell passieren, dass du von Unterhaltungen überschwemmt wirst. Die Entwickler von WhatsApp haben dieses Problem erkannt und arbeiten nun an einer Lösung, um diese Flut zu bändigen. Dabei soll wie so oft in der heutigen Zeit die Künstliche Intelligenz helfen. Bei Meta nennt sich die dafür notwendige Technik „Private Processing“, also „Private Verarbeitung“. Diese Infrastruktur wurde bereits vor einigen Tagen angekündigt. Nun konnte WABetaInfo aber auch in der App für Android erste Anzeichen finden, wie diese Lösung aussehen soll.

WhatsApp: Der nächste Schritt für die künstliche Intelligenz

Bereits seit einiger Zeit findest du in WhatsApp die sogenannte Meta AI. Der kleine blaue Kreis sorgt bei einigen Nutzern für Frust. In Zukunft wirst du ihn aber noch häufiger zu Gesicht bekommen. Wie WABetaInfo zeigt, soll die KI-Funktion auch dabei helfen, ungelesene Nachrichten zusammenzufassen. Wie das konkret aussehen wird, siehst du im folgenden Screenshot aus der aktuellen Beta-Version der Android-App:

WhatsApp soll in Zukunft mehrere Nachrichten zusammenfassen können

Wie im Bild rechts zu sehen ist, erscheint vor den ungelesenen Nachrichten eine neue Schaltfläche. Wenn du diese antippst, werden die Meldungen zusammengefasst. Das „Zusammenfassen mit Meta AI“ erscheint erst, nachdem eine gewisse Zahl neuer Nachrichten in einer Unterhaltung in WhatsApp eingegangen ist. Dabei spielt es laut dem Bericht keine Rolle, ob es sich um einzelne Chats, Meldungen in Gruppen oder Kanälen handelt.

Über die Qualität der Zusammenfassungen durch Meta gibt es bislang keine Berichte. Das neue WhatsApp-Feature befindet sich noch in der Entwicklung und kann noch nicht öffentlich ausprobiert werden. Apple bietet als Teil von Apple Intelligence bereits seit einiger Zeit ein ähnliches Feature an. Auch hier können unter anderem mehrere Nachrichten im hauseigenen iMessage durch eine KI zusammengefasst werden.

Metas „Private Processing“ in der Cloud

Für die Verarbeitung der Nachrichten will Meta in WhatsApp das eingangs erwähnte „Private Processing“ einführen. Das Unternehmen kündigte diese Technik Ende April an und beschreibt in einem Blog-Beitrag ausführlich, wie es funktioniert.

Dabei handelt es sich um eine Infrastruktur in der Cloud, die beispielsweise eine sichere und private Kommunikation mit WhatsApp auf deinem Smartphone erlauben soll. Der Cloud-Aspekt spielt hier eine wichtige Rolle, da dort mehr Performance möglich ist als auf deinem Handy. Die gesamte Umgebung in Metas Rechenzentren soll dabei, wie der Name bereits nahelegt, abgesichert sein und deine Privatsphäre weiterhin schützen – auch dann, wenn Nachrichten dein Smartphone verlassen und mit dem Private Processing kommunizieren.

Die private Verarbeitung soll in Zukunft aber nicht nur ungelesene Nachrichten zusammenfassen. Das Unternehmen schreibt, dass WhatsApp in Zukunft auch beim Verfassen helfen soll. Diese Funktion bietet Apple Intelligence auf aktuellen iPhones ebenfalls. Die Entwickler des Messengers haben sie aber in ihrer App deaktiviert.

Das Unternehmen hat bereits eine Grundlage für Nutzer gelegt, die nicht wollen, dass ihre Nachrichten in einem Rechenzentrum landen. In der aktuellen WhatsApp-Version wurde der „Erweiterte Chat-Datenschutz“ eingeführt. Diese Option kannst du für jede Unterhaltung einschalten. Einmal aktiviert, erhalten alle Teilnehmer eine Nachricht, dass dies geschehen ist. Danach werden unter anderem KI-Funktionen oder das Exportieren der Unterhaltung deaktiviert.