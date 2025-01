Ab Sommer: WhatsApp erobert ganz neue Sphären

Schon seit Januar 2024 ist es an Bord von Lufthansa auf vielen Europaflügen möglich, kostenlos zu chatten. Freunde, Familie oder Arbeitskollegen aus dem Flugzeug heraus zum Beispiel über WhatsApp auf dem Laufenden zu halten, ist so möglich, obwohl die nächste Mobilfunkbasisstation kilometerweit entfernt ist. Eine Datenverbindung per Satellit macht es möglich. Und jetzt wird dieses Feature endlich ausgeweitet. Es soll ab Sommer auch auf Langstreckenflügen von Lufthansa kostenlos nutzbar sein.

WhatsApp im Flugzeug: Bei Lufthansa bald auch auf der Langstrecke kostenlos

Die Möglichkeit, auf einem Flug in die USA, nach Brasilien oder Japan kostenfrei mit dem Handy über WhatsApp und andere Messenger chatten zu können, sei eine wichtige Maßnahme, um das Reiseerlebnis zu verbessern, teilte Lufthansa jetzt mit. Möglich ist es in Zukunft unbegrenzt Nachrichten zu verschicken. Das schließt übrigens nicht nur reine Textnachrichten ein, sondern auch den Versand und Empfang von Fotos. Neben Lufthansa bieten das neue Angebot künftig auch die Konzerntöchter Swiss und Austrian Airlines auf ausgewählten Langstrecken-Flügen an.

Das Gratis-Chatten ist nicht auf die First- und Business-Class beschränkt, sondern steht auch in der Economy-Class zur Verfügung. Sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet PC. Neben WhatsApp werden natürlich auch alle anderen bekannten Messenger unterstützt. Lufthansa-Manager Heiko Reitz ist überzeugt: „Was auf Kurz- und Mittelstreckenflügen bereits ein großer Erfolg ist, wird auch bei unseren Gästen auf der Langstrecke großen Zuspruch finden.“

Internetsurfen auf der Langstrecke weiter kostenpflichtig

Zu hoffen bleibt nur, dass alle Passagiere an Bord ihr Handy im Lautlos-Modus nutzen. Insbesondere auf Nachtflügen wäre es nämlich sehr störend, wenn unaufhörlich die Handys im Flugzeug bimmeln, sobald eine neue Nachricht über WhatsApp oder einen anderen Messenger eingeht. Das Surfen im Internet ist bei Lufthansa natürlich auch weiterhin möglich. Über das Lufthansa FlyNet (Test) werden dafür mit bis zu 4 Mbit/s im Downstream zwischen 15 und 25 Euro pro Flug fällig.