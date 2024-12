Aldi haut Flugtickets von Eurowings zum Sparpreis raus – aber Vorsicht! Hayo Lücke 2 Minuten

Mit dem Flugzeug in den Urlaub abheben, aber bei der Buchung noch gar nicht wissen, wohin es überhaupt geht. Sogenanntes Blind Booking, also das Buchen von Überraschungstickets, macht es möglich. Aldi und Eurowings machen diesbezüglich jetzt gemeinsame Sache und bieten Tickets zum Sonderpreis an.