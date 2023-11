Eurowings führt beliebten Service wieder ein

Aktuell stehen acht Kategorien zur Auswahl: „Weihnachtsmärkte“, „Stimmungswelle in der Ostkurve“, „Pizza, Pasta & Amore“, „Siesta & Fiesta“, „Selfie Hotspots“, „Abenteuer in der Stadt“, „Nordische Abenteuer“ und „Ab ins Warme“. Wer eine dieser Kategorien auswählt, bekommt nähere Informationen dazu angezeigt, wohin die Reise gehen kann. Bei „Selfie Hotspots“ könnte das Ziel zum Beispiel Lissabon oder Rom, aber auch Berlin sein. Wer „Siesta & Fiesta“ auswählt, könnte in Barcelona oder auf Mallorca landen und wer einfach nur ins Warme möchte, planscht vielleicht schon bald auf Funchal (Madeira) oder auf den Kanaren im Wasser.

Eurowings reaktiviert „Blind Booking“

Praktisch: Wenn du eines der angebotenen Kategorie-Ziele partout nicht ansteuern möchtest, kannst du es auch abwählen. Das hat aber zur Folge, dass nicht mehr der beste Blind-Booking-Preis nutzbar ist. Den gibt es nämlich nur, wenn du kein Ziel ausschließt. Buchen kannst du mit einer Frist von maximal 42 Tagen im Voraus. Wenn du besonders spontan bist, ist eine Buchung aber auch einen Tag vor Abflug noch möglich. Tagesreisen sind hingegen ausgeschlossen. Du musst mindestens eine Übernachtung an deinem Blind-Booking-Ziel einplanen.

Als Tochtergesellschaft von Lufthansa ist Eurowings darauf spezialisiert, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (Nonstop-Flüge) zu zahlreichen Zielen in Europa und über die europäischen Landesgrenzen hinaus anzubieten. Zum Beispiel auch nach Marokko oder Ägypten. Wer sich für das Blind Booking-Angebot von Eurowings entscheidet, erfährt erst nach Buchungsabschluss, wohin die Reise konkret gehen wird. Der zu zahlende Reisepreis wird aber schon vorher angezeigt. Ansprechen möchte die Airline nach eigenen Angaben eine Zielgruppe, die offen für Neues ist und sich gerne auf unbekannte Reise-Erlebnisse einlässt.

Angebot ab acht Flughäfen nutzbar

Alle Flüge werden im Basic-Tarif von Eurowings ab Deutschland (Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart), Österreich (Salzburg), Schweden (Stockholm) und Tschechien (Prag) angeboten. Es ist also kein Gepäckstück im Reisepreis inklusive; gegen einen Aufpreis kannst du eins dazubuchen. Oneway-Tickets sind beim Blind Booking nach Angaben der Airline ab 44 Euro erhältlich.

Im Jahresverlauf stehen neben den oben genannten Kategorien noch weitere Auswahlbereiche zur Wahl: „Stadt, Land, Meer“, „Kurz ums Eck“, „Das Glück kommt auf Wellen“, „Die Wildnis ruft“, „Einkaufen bis zum Umfallen“, „Ein bisschen Spaß muss sein“, „Olympische Strandspiele“ oder „Reif für die Insel“.