Eurowings: Nächste kuriose Neuerung an Bord

Die Verwunderung war vielerorts groß, als Eurowings im Mai ankündigte: Bei uns gibt es in Zukunft auch Pommes an Bord. Fritten in einem Flugzeug? Und das in einer vernünftigen Qualität? Ganz ohne Fritteuse? Ja, verspricht die Lufthansa-Tochter und verweist auf ein besonderes Herstellungsverfahren mit weniger Fett. Aber bei Pommes allein soll es nicht bleiben. Denn jetzt verkündet Eurowings den nächsten Gourmet-Kracher, der bei vielen Deutschen vielleicht sogar noch mehr Begeisterung auslösen wird.

Eurowings serviert jetzt auch Currywurst

Denn ab sofort ist es an Bord von vielen Eurowings-Flügen möglich, auch eine Currywurst zu bestellen. Ja, richtig gelesen: Eines der beliebtesten Kantinenessen der Deutschen wird in Zukunft auch in Flugzeugen serviert. Aber nur dann, wenn der Flug mindestens eine Stunde dauert. Eurowings gibt an, die einzige deutsche Airline zu sein, die an Bord auch Currywurst anbietet. Stimmt auch, allerdings tritt die Airline in die Fußstapfen von Air Berlin, wo es den Imbiss-Klassiker bis zur Pleite ebenfalls zu kaufen gab.

Alle Zutaten der Eurowings-Currywurst stammen laut Mitteilung von regionalen, deutschen Lieferanten. Gleichzeitig sorgt die Airline aber auch für Erstaunen. Denn ein Schnäppchen ist die Currywurst bei der einstigen Billigairline nicht. Ganz im Gegenteil. Für eine Portion werden stolze 7,50 Euro fällig. Zum Vergleich: Bei Pommes Rot Weiss in Dortmund am Borsigplatz werden für eine Currywurst derzeit 3,50 Euro berechnet, bei Konnopke’s Imbiss in Berlin müssen 3 Euro über den Thekentisch wandern. Selbst die Deutsche Bahn ist mit 5,90 Euro pro Portion spürbar günstiger als die Fluglinie.

Jetzt auf vielen Eurowings-Flügen erhältlich: Currywurst (und Pommes).

Eurowings berechnet für den Currywurst-Genuss in luftiger Höhe also einen gesalzenen Aufpreis. Allerdings sind auch andere Essen an Bord in der Regel deutlich teurer als am Boden. Im offiziellen Wings-Bistro-Magazin ist die Currywurst aktuell übrigens noch nicht zu finden. Das dürfte sich in Kürze mit der Bereitstellung einer aktualisierten Version des Magazins aber ändern.

Pommes erfreuen sich großer Beliebtheit

Ob Eurowings bei dem jetzt aufgerufenen Preis mit der Currywurst einen ähnlichen Erfolg feiern können wird, wie mit den seit Mai erhältlichen Pommes, bleibt abzuwarten. Die frittierten Kartoffelstäbchen verkaufte die Fluggesellschaft allein im Juli nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Mal. Und das, obwohl auch dieser Snack nicht gerade preiswert ist. Eine Einzelportion kostet 5,50 Euro, im Menü mit einem Getränk werden mindestens 8 Euro fällig.