Eurowings: Verrückte Änderung an Bord

Bisher musstest du darauf warten, dass du wieder festen Boden unter den Füßen spürst. Denn frühestens im Flughafen-Terminal konntest du deinen Heißhunger stillen. Wenn du aber mit der richtigen Fluggesellschaft unterwegs bist, kannst du jetzt auch in luftiger Höhe eine Portion Pommes genießen.

Eurowings hat jetzt auch Pommes im Angebot

Denn ab sofort ist es auf allen Flügen von und mit Eurowings mit einer Flugdauer von mehr als einer Stunde tatsächlich möglich, eine Portion Pommes zu bestellen. Möglich macht es nach Angaben der Lufthansa-Tochter ein neues Herstellerverfahren des niederländischen Partners Foodcase International.

Bei diesem Verfahren wird weniger Fett als bei der herkömmlichen Produktion von Pommes frites verwendet. Eine patentierte, ofenfähige Verpackung sorgt dafür, dass die Hitze in alle Bereiche der Kartoffelstäbchen geleitet wird. So entsteht nach circa 20 Minuten ein heißes, knuspriges Gericht über den Wolken.

Und was darf bei einer leckeren Portion Pommes für die meisten Genießer nicht fehlen? Richtig, Mayo. Und die gibt es bei Eurowings in Form einer veganen Variante des niederländischen Herstellers Jean Bâton, die den glutenfreien Snack geschmackvoll ergänzt, natürlich dazu.

Jetzt neu bei Eurowings: Pommes mit Mayo.

Neues Gericht ist kein Schnäppchen

Stand heute ist Eurowings nach eigenen Angaben die einzige Airline in Deutschland, die Pommes und vegane Mayo im Angebot hat. Nicht ausgeschlossen, dass Lufthansa bei einer erfolgreichen Vermarktung bei seiner Billigtochter demnächst nachzieht.

Bleibt natürlich noch die Frage: Was kostet’s? Laut aktuellem Wings-Bistro-Magazin werden für die „fries in the skies“ 5,50 Euro fällig. Das ist kein Schnäppchen, klar. Aber für den kleinen Hunger zwischendurch noch bezahlbar.

Optional bietet Eurowings auch sogenannte Tasty Deals an, bei denen sich in Kombination mit anderen Snacks oder einem Getränk, etwas Geld sparen lässt.