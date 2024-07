Alarmstufe Rot bei Mercedes: Kniff soll das E-Auto retten

Es läuft nicht rund für Mercedes. Im zweiten Quartal sank das operative Ergebnis um rund ein Fünftel auf vier Milliarden Euro, teilte der Konzern am Freitag in Stuttgart mit. Besonders stark brach der Gewinn in der Pkw-Sparte ein – um 28,5 Prozent. Trotzdem will der Konzern am eingeschlagenen Kurs, fast nur noch auf Luxus zu setzen, festhalten.

Mercedes EQS verkauft sich schlecht

Im jüngst abgeschlossenen Quartal lag der durchschnittliche Verkaufspreis eines Mercedes-Neuwagens bei knapp 71.000 Euro. Zu viel für weite Teile der anvisierten Kundschaft. Insbesondere in der E-Auto-Sparte ging der Absatz deutlich zurück: um rund ein Viertel auf 45.800 Fahrzeuge. Bedrohlich ist primär der schwächelnde Absatz der vollelektrischen S-Klasse (EQS), dem Flaggschiff des Konzerns. Im ersten Halbjahr des Jahres verkaufte Mercedes nur 7.000 dieser Fahrzeuge. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres ist der Absatz um mehr als die Hälfte eingebrochen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Zahlen der Marktforscher von Marklines und Dataforce.

Aber auch die S-Klasse mit Verbrennungsmotor, eigentlich ein Erfolgsgarant von Mercedes, bereitet Sorgen. Denn hier weisen Marktforscher für das erste Halbjahr 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Rückgang der verkauften Einheiten um rund 25 Prozent auf nur noch 28.100 Modelle aus. Eines der Probleme: Die aktuelle Generation kam bereits 2020 auf den Markt. Es wäre also mal wieder an der Zeit für etwas Neues im Luxus-Segment. Ein Facelift wird aber wohl erst Mitte 2026 kommen, eine ganz neue Generation der S-Klasse ist nicht vor 2028 in Sicht.

Neues Design bei E-Autos fest eingeplant

Bei Elektroautos plant Mercedes aber schon ab 2026 mit einer neuen Designsprache. Konzernchef Ola Källenius sagte der Wirtschaftswoche, sie hebe „den Mercedes aus der Menge heraus und ist unverkennbar Mercedes.“ Künftig sollen die Elektroautos des Automobilkonzerns aus Stuttgart stärker an die Klassiker der Marke angelehnt werden. Das stark auf Aerodynamik getrimmte Design bei Elektroautos soll dann der Vergangenheit angehören. Auch der Stern auf der Motorhaube kehrt zurück.