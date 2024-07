Lohnt sich ein Balkonkraftwerk für dich? Dieser smarte Rechner verrät es dir

Zahlreiche Webseiten ermöglichen, mit Kalkulationen ein ungefähres Gefühl dafür zu erhalten, wie schnell sich eine PV-Anlage in der Anschaffung rechnet. Mit den gesunkenen Kosten lohnt es sich mittlerweile häufig schon nach wenigen Jahren, in Balkonkraftwerke und Speicher oder größere PV-Anlagen zu investieren. Doch nicht jeder Standort ist perfekt für die Stromerzeugung geeignet. Smarte Onlinerechner helfen bei einer ersten Einschätzung, wie viel Ertrag dein Balkonkraftwerk erzielen kann.

Balkonkraftwerk im Wirtschaftlichkeitsrechner betrachten

Der Photovoltaikcheck von co2online berücksichtigt viele Faktoren, mit denen du eine genaue Analyse von PV-Anlagen für dein Dach erhalten kannst. Dabei fließen der tatsächliche Stromverbrauch, die verfügbare Dachfläche sowie Standortfaktoren wie Sonneneinstrahlung, Neigungswinkel und Himmelsrichtung mit ein. Bisher war diese Berechnung nur großen PV-Anlagen vorbehalten, jetzt können jedoch auch Steckersolargeräte damit simuliert werden. Allerdings berücksichtigt die Analyse eines Steckersolargeräts dabei nicht etwaige Verschattungen, die in den Modellen für andere PV-Anlagen einberechnet werden. Durch die beiden unterschiedlichen Modi kannst du beim Aufrufen des Wirtschaftlichkeitsrechners auf co2online daher zwischen zwei Optionen wählen. Der eine ist für eine größere PV-Anlage gedacht, der zweite explizit für Balkonkraftwerke.

Das Spannende an dem Simulator ist die Möglichkeit der unterschiedlichen Zielsetzung für deine Anlage. Du kannst dein Balkonkraftwerk so etwa optimieren, um eine möglichst hohe Unabhängigkeit zu erzielen, sie maximal wirtschaftlich zu betreiben oder für die reine Netzeinspeisung dimensionieren. Dabei berücksichtigt der Rechner sowohl mögliche Einnahmen als auch Einsparungen für dich. Gegebenenfalls schlägt er dir sogar passende Fördermöglichkeiten vor, in die dein eigenes Kapital einfließt. Insgesamt bildet der Rechner so eine realistische Grundlage ab, die bei einer ersten Entscheidung für ein System hilfreich ist.

Da nicht jeder Onlinerechner alle Faktoren gleichermaßen berücksichtigt, kann es sinnvoll sein, mehr als einen zur Rate zu ziehen. So kann der Onlinerechner der HTW Berlin speziell für Steckersolargeräte auch eine Verschattung berücksichtigen. Vor allem bei Mehrfamilienhäusern, in denen du dein Balkonkraftwerk in unteren Etagen einsetzen möchtest, kann das sinnvoll sein. Die Amortisationszeit kann je nach Verschattungsgrad um bis zu fünf Jahre schwanken. Steht der Aufstellungsort für dein Balkonkraftwerk hingegen sehr frei oder weit oben, kannst du die Verschattung für eine erste Einschätzung vernachlässigen.

Besonders schnell amortisieren sich die Steckersolargeräte in Bundesländern, die Balkonkraftwerke fördern. Doch auch ohne Förderung lohnt sich die Investition bei relativ hoher Sonneneinstrahlung am Aufstellort im Schnitt in rund vier bis sieben Jahren.