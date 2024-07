Erst vergangenes Wochenende machten mehrere Solarvereine mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam. Mehr als 200 Solarmodule wurden als Teil eines Upcyclings zu neuen Balkonkraftwerken. Wer sich rechtzeitig zu der Aktion vor dem Freiburger Rathaus anmeldete, konnte vor Ort ein kostenloses Balkonkraftwerk selbst zusammenbauen. Die benötigten Wechselrichter stellte dabei das Unternehmen Hoymiles kostenlos zur Verfügung. So erhielten Teilnehmer an der Aktion nicht nur Solarmodule mit 223 Watt (155 Stück) oder 180 Watt (140 Stück) Leistung, sondern ebenfalls HMS-400W Wechselrichter inklusive der Plug-and-play-Kabel. Insgesamt 110 Wechselrichter stellte der Wechselrichterhersteller für die Aktion bereit. Hoymiles gilt international als der führende Hersteller von Wechselrichtern. Mittlerweile führt das Unternehmen auch Speichersysteme für Balkonkraftwerke im Sortiment.

Hoymiles unterstützt Balkonkraftwerk-Weltrekord mit Wechselrichtern

Teilnehmer an der Aktion durften sich gleich doppelt freuen. Nicht nur, dass sie kostenlose Solarmodule erhielten, dank der Spenden des Wechselrichterherstellers Hoymiles waren auch dazu passende Wechselrichter kostenfrei verfügbar. Mit der Aktion wollten die Solarvereine nicht nur hunderten Solarmodulen ein zweites Leben beschweren. Sie sollte ebenso die Aufmerksamkeit auf eine neue Gesetzesänderung lenken, die erst Anfang Juli in Kraft getreten ist. Ab sofort gilt das Recht auf ein Balkonkraftwerk für Mieter und Miteigentümer in Deutschland. Bisher durften Vermieter oder Eigentümergesellschaften die Installation eines Balkonkraftwerkes untersagen. Wenn nun ein Balkonkraftwerk verboten werden soll, muss es dafür jedoch triftige Gründe geben. Viele Haushalte, die bisher auf ein Balkonkraftwerk verzichten mussten, erhalten inzwischen die Möglichkeit, eines zu installieren. Allerdings können insbesondere bei Mietobjekten noch immer gewisse Bedingungen durch den Vermieter gestellt werden. So etwa, dass eine elektrische Abnahme durch einen Elektriker für den Anschluss des Balkonkraftwerkes erfolgen muss.

Die Aktion in Freiburg könnte als Vorbild für weitere Aktionen von Balkonkraftwerk-Vereinen in Deutschland dienen. Doch auch ohne die Möglichkeit, über Upcycling-Aktionen kostenlos an ein Balkonkraftwerk zu gelangen, sind die Bedingungen heute günstig. Zahlreiche Bundesländer locken mit passenden Förderaktionen. Auch die Preise für die Mini-PV-Anlagen sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Vor rund einem Jahr kostete eine PV-Anlage im Schnitt noch doppelt so viel wie ein vergleichbares Modell heute. Kleine Balkonkraftwerke lassen sich häufig schon für wenige hundert Euro kaufen. Wer das Glück hat, von passenden Fördergeldern zu profitieren, kommt ebenfalls günstig oder kostenlos an ein Exemplar.

