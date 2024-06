In weniger als 10 Sekunden aufgebaut: Hoymiles stellt Speicher für Balkonkraftwerke vor

Neben der Produktion von grüner Energie und der Verteilung im Haushalt wird ein Thema für Besitzer von und Interessanten an Photovoltaik immer wichtiger. Die Rede ist vom Speichern. Denn durch die Fortschritte der jüngeren Vergangenheit wird es stetig einfacher, mehr Energie für den Eigenbedarf selbst zu produzieren. Und auch technisch werden die Geräte immer besser, während politisch und regulatorisch der Betrieb deutlich vereinfacht wird. Sei es mit der Anlage auf dem Dach des Eigenheims oder eben am Balkon, was auch für immer mehr Mieter interessant, attraktiv und vor allem ohne Weiteres möglich ist.

Balkonkraftwerke – wohin mit der ganzen Energie?

Nun ist es – vor allem in Herbst und Winter – so, dass über Tag, wenn du außer Haus bist, viel Energie produziert und eingespeist wird. Gebraucht wird sie aber eher in den Abendstunden. Wenn Herd und Fernseher laufen, vielleicht die Waschmaschine über Nacht programmiert wurde und kein Tageslicht nutzbar ist, dreht der Stromzähler schneller.

Um den Strom nicht im Netz zu verschenken, kannst du mit intelligenter Speicherung der selbst produzierten Energie den tagsüber gewonnenen Sonnenstrom auch abends nutzen. Möglich machen es eine smarte Verwaltung und natürlich der Batteriespeicher. Anders als bei vielen „normalen“ Powerstations, also simplen Batteriepacks, gibt es hierfür aber ein paar mehr Bedingungen, die ein guter Speicher für Balkonkraftwerke erfüllen muss.

Intersolar 2024: Hoymiles stellt Balkonkraftspeicher MS-A2 mit IP65 vor

Zur Branchenmesse Intersolar, die jährlich in München stattfindet, hat Hoymiles jetzt einen eigenen Balkonkraftwerk-Speicher vorgestellt. Die Vorteile des MS-A2 genannten Speichers sind seine recht einfache Handhabung, die hohe Kompatibilität – was ihn zum Top-Produkt für Nachrüster macht – und natürlich die Robustheit. Auch wenn die Box im Stil mit gebürstetem Stahl optisch überzeugen mag. Sie ist nicht unbedingt ein Ding, das sich jeder in die Wohnung stellen möchte.

Knapp 30 Kilo schwer und robust fürs ganze Jahr: Der Hoymiles MS-A2 Speicher für Balkonkraftwerke.

Daher ist der Batteriespeicher IP65-zertifiziert und Hitze- sowie Kältebeständig (im Bereich von –20 °C bis 50 °C). Das befähigt ihn zum Aufstellen im Außenbereich über das ganze Jahr hinweg. Der MS-A2 fungiert als klassischer Zwischenspeicher und speichert die Energie in LiFePO4-Akkus, also dem aktuellen Goldstandard bei nutzbaren Batteriespeichern. Eine Einheit bietet 2.048 Kilowattstunden (kWh) nutzbare Speicherkapazität (Nennkapazität 2,24 kWh) und wiegt etwas mehr als 30 Kilogramm.

Einfacher geht’s nicht: Umstöpseln und fertig

Beim klassischen Balkonkraftwerk wird der generierte Solarstrom per Wechselrichter ins Hausnetz gespeist und übernimmt einen Teil der Grundlast. Schaltest du einen Speicher wie den MS-A2 zwischen, wird überschüssiger Strom aber nicht ans Netz abgegeben, sondern erst im Akku gespeichert und für später nutzbar gemacht.

Den Speicher schaltest du einfach zwischen Wechselrichter und Netzstrom, sodass hier wirklich kaum Arbeit anfällt. Der Hoymiles MS-A2 ist demnach der erste Speicher, den du direkt an eine 230V-Steckdose stecken kannst und loslegst. Zwar ist diese Art nominell etwas ineffizienter, da durch einen Extra-Schritt bei der Umwandlung (einmal im Wechselrichter zwischen Solar und Speicher und dann nochmal zwischen Speicher und Hausnetz im Gerät selbst) Wandlungsverluste drohen. Angesichts des beschriebenen Nutzungsszenarios sowie der immer besser werdenden Leistungsfähigkeit und Effizienz der Solarpanels, ist das ein theoretisches Problem, aber kein praktisches. Denn, wie so oft zitiert: Die Sonne schreibt keine Rechnungen.

Hier findest du den gesamten Überblick über die technischen Daten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das vergleichsweise recht kompakte Gerät soll in weniger als 10 Sekunden aufgebaut und angeschlossen werden. Im Test stellen wir das auf die Probe. Wobei das Manövrieren, Auspacken und Hinstellen des 32 Kilogramm schweren Akkus wohl noch nicht dazuzählen dürfte.

Perfekt für zum Nachrüsten: Das kostet der neue Speicher

Kompatibel mit allen Wechselrichtern und blitzschnell eingerichtet – die Eckpunkte klingen vielversprechend. Das Produkt richtet sich an alle, die ihr Balkonkraftwerk mit einem Speicher nachrüsten wollen. Aber natürlich auch an jene, die beim Neukauf ein bisschen diversifizieren wollen.

Mit über 6.000 Lebenszyklen (Herstellerangabe), einfacher Handhabung und robustem Aufbau – hiervon konnten wir uns auf der Intersolar direkt selbst überzeugen – ist Hoymiles Balkonkraftwerk-Speicher auch eine Investition in die Zukunft.

Preislich startet Hoymiles mit einer Preisempfehlung von 1.299 Euro, was ein echt fairer Einstieg ist. Der Markt dürfte den Preis zudem in Bälde weiter schrumpfen lassen. Gerade im Bereich der Speicher setzt sich hier der Trend der vergangenen paar Jahre fort. Akkus werden demnach immer günstiger. Wichtig für den Nachhaltigkeits-Aspekt ist auch die Garantie. Hoymiles gewährt auf seinen MS-A2 Batteriespeicher 10 Jahre Garantie.