5 Gründe noch heute in ein Balkonkraftwerk zu investieren

Die sprichwörtlichen Sterne stehen günstig für Balkonkraftwerke in Deutschland. Allein im vergangenen Jahr hat sich die Anzahl der gemeldeten Anlagen im Marktstammdatenregister geradezu verdoppelt. Einen guten Anteil daran dürfte das Recht auf Balkonkraftwerke haben, das mehr Menschen den Zugang zur Technologie ermöglicht als zuvor. Diese fünf Gründe veranschaulichen, warum auch du von einem Balkonkraftwerk profitierst.

Energiekosten senken mit Steckersolargeräten

Der Hauptgrund, warum sich Menschen für Mini-PV-Anlagen entscheiden, liegt auf der Hand. Mit der eigenen Stromproduktion bist du unabhängiger von den Energiepreisen deines Stromanbieters. Schon ein kleines Balkonkraftwerk kann dir helfen, einen guten Teil deines Stromverbrauchs abzudecken. Module mit einer Leistung von bis zu 2.000 Watt sind zulässig, solange sie lediglich mit 800 Watt in dein Heimnetz einspeisen. Wer möglichst viel des selbstproduzierten Stroms verwenden möchte, kann daher auch von der Kombination eines Balkonkraftwerks mit einem passenden Stromspeicher profitieren.

Allerdings reicht selbst bei einer Speicherlösung der produzierte Strom nicht aus, um deinen Bedarf vollständig abzudecken. Allein der Herd benötigt etwa mehr Strom, als durch den Wechselrichter bei Balkonkraftwerk-Speichern ins Hausnetz fließt. Auch nachts kommst du mit deinem selbstproduzierten Strom einmal an eine Grenze. Du kannst jedoch einen guten Teil deiner Grundlast an Strombedarf decken. Darunter zählen etwa Kühl- und Gefrierschränke oder auch der WLAN-Router, die in der Regel in einem Haushalt durchgehend in Betrieb sind.

Einfache Installation ohne Elektrofachkräfte

Im Gegensatz zu einer großen PV-Anlage kannst du dein Balkonkraftwerk mit dem „Plug-and-Play“-Prinzip einfach selbst in Betrieb nehmen. Du musst sie lediglich mit dem Stecker mit deiner Steckdose verbinden und kannst so direkt vom selbstproduzierten Strom profitieren. Große Vorbereitungen oder die Installation eines Elektrikers sind dabei nicht erforderlich. Allerdings solltest du dennoch darauf achten, dass dein Balkonkraftwerk sturmsicher befestigt ist. Für viele Mieter kann ein Balkonkraftwerk gegen Hagel, Sturm oder Überspannungsschäden im Übrigen über eine Hausratsversicherung abgesichert werden. Alternativ können Eigentümer auf eine Wohngebäudeversicherung setzen, wenn die Anlage fest mit dem Gebäude verbunden ist.

Für Mieter oder Eigentümer in einer Eigentümergesellschaft gilt es zudem, einige Stolpersteine zu berücksichtigen. Verglichen mit einer großen Anlage kannst du eine Mini-PV-Anlage jedoch schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen. Auch solltest du daran denken, dein Balkonkraftwerk rechtzeitig im Marktstammdatenregister zu hinterlegen. Nach Inbetriebnahme deines Balkonkraftwerks hast du einen Monat Zeit, um dein Balkonkraftwerk dort zu melden. Das Anmeldeverfahren ist jedoch mittlerweile stark vereinfacht worden.

Nur ein geringer Platzbedarf bei Mini-PV-Anlagen

Balkonkraftwerke benötigen keine großen Dachflächen, um sich für dich zu lohnen. Sie können sogar an Bereichen befestigt werden, für die du ohnehin keine andere Verwendung hast. Beispiele dafür wären das Balkongeländer, deine Hausfassade, das Dach einer Terrasse oder eines Carports und ähnliche Flächen. Du solltest jedoch auf eine passende Balkonkraftwerkhalterung achten sowie die Traglast des jeweiligen Daches berücksichtigen. Auch sollte der Platz möglichst frei von Verschattungen bleiben, damit du viel Strom mit deinem Balkonkraftwerk produzieren kannst.

Balkonkraftwerke rentieren sich über eine lange Zeit

Die Module deines Balkonkraftwerks könnten eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren erreichen. Auch wenn sie im Laufe der Zeit wohl einen Teil ihrer Leistung einbüßen, produzierst du noch lange nach deinem Kauf mit ihnen Strom. Im besten Fall rechnet sich das Balkonkraftwerk schon nach wenigen Jahren. Die gesunkenen Modulpreise sorgen zurzeit dafür, dass du schon für wenige hundert Euro ein passendes Balkonkraftwerk erhalten kannst. Bei besonders günstigen Bedingungen kann sich deine Anlage schon in weniger als fünf Jahren amortisieren.

Umweltfreundliche Energiegewinnung dank PV-Modulen

Solarenergie ist eine nachhaltige Energiequelle, bei der keine Treibhausgase entstehen. Auch wenn das für viele nicht der Hauptgrund für die Anschaffung einer Anlage sein dürfte, ist es ein positiver Nebeneffekt, dass sich dein CO₂-Fußabdruck dadurch verringert. Du trägst somit zum Umwelt- und Klimaschutz bei und bist ein aktiver Teil der Energiewende in Deutschland.