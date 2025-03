Balkonkraftwerk anschaffen: Vermeide diese häufigen Fehler

Die Hürden für die Anschaffung eines Balkonkraftwerks sind seit letztem Jahr deutlich gesunken. Mieter besitzen ein Recht auf Steckersolargeräte, die Anmeldung im Marktstammdatenregister war noch nie so einfach wie heute. Dazu sanken die Modulpreise in den vergangenen beiden Jahren deutlich, sodass Balkonkraftwerke günstig zu erwerben sind. Kein Wunder also, dass sich die Anzahl der im Marktstammdatenregister erfassten Anlagen im Jahr 2024 mehr als verdoppelt hat. Möchtest auch du in die eigene Stromproduktion starten, ist das unkompliziert umsetzbar. Einige Aspekte solltest du jedoch von Anfang an berücksichtigen.

Nimm dir Zeit, Angebot für Steckersolargeräte zu vergleichen

Du solltest nicht in das erste günstige Balkonkraftwerk investieren, das dir als vermeintliches Schnäppchen angeboten wird. Nimm dir lieber die Zeit, um die Preise sowie die Leistung von mehreren Sets und Anbietern gegenüberzustellen. Dafür ist nicht nur die reine Modulleistung relevant, sondern auch der Hersteller der Solarmodule. Wenn dir der Name des Modulherstellers nichts sagt, recherchiere lieber genauer zu dem Unternehmen. Wo hat es seinen Sitz? Wie lange gibt es das Unternehmen bereits? Europäische Solarmodule mögen im Schnitt etwas teurer sein, aber durch den internationalen Preisdruck sind sie dennoch günstiger als vor zwei Jahren.

Investiere lieber in Produkte eines etablierten Herstellers wie Bauer Solar oder Meyer Burger aus Deutschland. Soll es ein günstigeres ausländisches Modul sein, halte dich an die größeren Hersteller, die bereits lange auf dem Markt bestehen, wie Longi Solar, Ja Solar, Trina Solar, ZNShine oder Jinko Solar. ZNShine etwa ist zwar ein chinesischer Anbieter, aber bereits seit 1988 auf Solarmodule spezialisiert. Dazu hat das Unternehmen eine deutsche Niederlassung mit 1.200 Mitarbeitern in Frankfurt am Main. Neben den Solarmodulen solltest du auch die Wechselrichter deines Balkonkraftwerks genau überprüfen. Seine maximale Einspeiseleistung darf für ein Balkonkraftwerk nicht über 800 Watt liegen. Zugleich begrenzt er und die maximal daran anschließbare Menge an PV-Modulen jedoch, wie häufig du die möglichen 800 Watt ausreizen kannst.

Auch die gesamte Größe und Leistung deiner Mini-PV-Anlage sind entscheidend. Ein zwei Personenhaushalt, der nur eine Kühl- und Gefrierkombination dauerhaft am Stromnetz angeschlossen hat, wird beispielsweise keine 2.000 Watt Modulleistung mit Stromspeicher benötigen. Für einen Vier-Personen-Haushalt, der über den Tag auch mehrere Computer oder Fernsehgeräte über Stunden betreibt, kann das anders aussehen.

Die Unterschiede in verfügbaren Balkonkraftwerk-Sets sind groß

Standorteignung für Balkonkraftwerk gründlich prüfen

Damit du möglichst viel Strom mit deinem Balkonkraftwerk erzeugen kannst, solltest du genau über den idealen Standort für die Anlage nachdenken. Hast du einen bestimmten Platz im Sinn, untersuche über verschiedene Stunden des Tages den Schatteneinfall in diesem Bereich, um sicherzustellen, dass dein Balkonkraftwerk nicht durch Gebäude oder Bäume einen guten Teil des Tages verschattet wird. Dabei zählt auch, wie der Schattenwurf sich über das Jahr entwickeln wird. Dadurch kann sich die Stromproduktion deutlich verringern. Möchtest du dein Balkonkraftwerk an einem Balkongitter anbringen, sollte dieses tragfähig genug für das Gewicht der Module sein. Alternativ kannst du auch auf besonders leichte Solarmodule zurückgreifen, die im Schnitt jedoch etwas teurer in der Anschaffung ausfallen.

Idealerweise sollte dein Balkonkraftwerk in einem Winkel von 30 bis 40 Grad ausgerichtet sein. Die größte Stromproduktion erzielst du bei einer Südausrichtung. Allerdings kann es sinnvoller sein, dennoch eine Ost- oder West-Ausrichtung zu wählen, auch wenn alle Optionen offen stünden. Denn gerade, wer über den Mittag nicht zu Hause ist, weil er arbeitet, verbraucht mehr Strom am Morgen und Abend als über die sonnigen Mittagsstunden. Ausnahmen bestehen hingegen, wenn du zugleich in einen Stromspeicher investierst. Je nach Größe kann es dann sinnvoller sein, ihn über die Mittagsstunden aufzuladen, damit dir zur späteren Zeit des Tages noch genügend Strom zur Verfügung steht.

Berücksichtige bei deiner Standortwahl ebenso, dass sich Verschmutzungen wie herabfallende Blätter oder Pollenstaub auf deinen Solarmodulen im Laufe des Jahres absetzen können. Daher solltest du dein Balkonkraftwerk für eine Reinigung oder Wartung erreichen können. Gerade nach starkem Hagelfall oder den Wintermonaten solltest du die Oberfläche deiner Module gut auf etwaige Risse inspizieren können.