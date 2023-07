Solarindustrie vor dem Aus? Wichtigster Hersteller verlässt Deutschland

Meyer Burger, der einzig große Solarzellenhersteller in Europa, hätte ein Comeback für das Solar Valley in Sachsen-Anhalt bedeuten können. Noch Ende April 2023 hatte das Unternehmen über eine Verzehnfachung seiner Produktion im sachsen-anhaltinischem Thalheim gesprochen. Jetzt liegt der Ausbau dort auf Eis, stattdessen werden Maschinen in die USA verschifft. Der Fall von Meyer Burger ist bezeichnend für viele Industrien, die Deutschland als Produktionsstandort zunehmend den Rücken kehren. Bedeutet dies das Aus für die Solarindustrie in Deutschland?

Solarindustrie: Ausbau von Werken in Deutschland gestoppt

Der Verlust der geplanten Verzehnfachung von Meyer Burgers Solarzellenproduktion in Sachsen-Anhalt hat weitreichende Konsequenzen für Deutschland. Bis zum Jahr 2027 hätten man dort jährlich 15 Gigawatt Leistung fertigen sollen. Die Fertigung hätte ein wichtiges Stück Unabhängigkeit für Europa und die Energiewende von ausländischen Firmen in China und den USA bedeutet. Ohne diese zusätzliche Produktion in Deutschland müssen wir nicht nur auf viele, wertvolle Steuern verzichten. Die Transportwege für Solarzellen bleiben groß, die Preisentwicklung liegt stärker in den Händen anderer Länder.

Der Ausbau scheiterte vor allem an finanziellen Gründen. Meyer Burger hatte von der EU Subventionen von einigen hundert Millionen Euro gefordert, in Form einer Anschubfinanzierung, die das Projekt etablieren sollte. Anderenfalls, so ließ Firmenchef Gunter Erfurt Ende Juni verlauten, erwäge man „die Projekte für den weiteren Ausbau der Solarfertigung in Deutschland abzubrechen“. Grund für die Attraktivität der USA ist der sogenannte „Inflation Reduction Act“ von US-Präsident Biden – ein milliardenschweres US-Förderprogramm, von dem Meyer Burger nun profitieren will.

Ein Werk für Hochleistungssolarzellen in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado soll jetzt entstehen. Zunächst möchte man dort pro Jahr Solarzellen mit einer Leistung von zwei Gigawatt herstellen, die Meyer Burger von dort aus an sein Werk in Goodyear, Arizona liefern will. Dort sollen daraus Solarmodule produziert werden. Der Produktionsbeginn ist schon für Ende 2024 geplant. Damit alles so schnell wie möglich gelingt, werden bereits jetzt Maschinen, die für den Aufbau in Sachsen-Anhalt gedacht waren, direkt nach Colorado umgeleitet.

Meyer Burger profitiert von Millionen US-Dollar an Förderung

Die finanzielle Unterstützung, die Meyer Burger inzwischen in den USA erhält, ist beträchtlich. So bekommt das Unternehmen ein Finanzpaket von der Stadt Colorado Springs sowie dem Bundesstaat Colorado, das bereits fast 90 Millionen US-Dollar umfasst. Das Geld soll in Form von Steuergutschriften, direkter Unterstützung sowie vergünstigten Strom- und Wassertarifen der Produktion zugutekommen. Damit ist noch lange kein Ende für die Vorteile des Unternehmens in Sicht. Überdies rechnet das Unternehmen mit einer Vorauszahlung von Modulabnehmern und einem Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar. Mit diesen insgesamt fast 400 Millionen US-Dollar ist es kaum verwunderlich, dass das Unternehmen diesen Produktionsstandort gewählt hat. Insgesamt winken Meyer Burger in den USA laut eigenen Angaben Steuergutschrift im Umfang von 1,4 Milliarden Dollar in den Jahren 2024 bis 2032.

Der Ausbau in Thalheim scheint zumindest jedoch nicht völlig abgeschrieben zu sein. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es, dass „im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung von Meyer Burger für den EU-Innovationsfonds […] zu einem späteren Zeitpunkt ein Ausbau im Multi-Gigawatt-Bereich in Thalheim geplant“ wäre. Grundsätzlich wolle das Unternehmen jedenfalls die Solarindustrie „sowohl in den USA als auch in Deutschland und Europa“ weiter ausbauen, so Gunter Erfurt. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Ausbau in Sachsen-Anhalt bis auf unbekannte Zeit verschoben ist. Selbst wenn ein neuer Plan umgesetzt werden soll, wird es Monate bis Jahre dauern, die bestellten Maschinen, die nun in die USA wanderten, neu für die Bereiche in Sachsen-Anhalt zu erwerben. Zumindest die bisherigen Produktionsanlagen bleiben Deutschland jedoch weiterhin erhalten.