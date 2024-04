Wer in seinem Bestandsgebäude zur Wärmepumpe greifen möchte, benötigt ein Gerät, das sich mit möglichst wenig Aufwand in die bestehende Struktur integrieren lässt. Die Wärmepumpe System E Comfort setzt genau an dieser Problematik an. Der Hersteller Dimplex bietet sie mit vielen optionalen Systemerweiterungen an. Du kannst sie als einbaufertiges Set für die Erweiterung eines zusätzlichen Heizkreises sowie als Set für die Einbindung bestehender Heizkessel oder Solarthermieanlagen erhalten. Dadurch eignet sich die Wärmepumpe für viele bereits errichtete Anlagen in Bestandsgebäuden, ohne dass umfangreiche Umbauten am Haus notwendig sind. Auf Wunsch kann sie ebenso mit einer PV-Anlage und einem Warmwasserspeicher kombiniert werden.

Ideale Wärmepumpe für Bestandsgebäude: Schneller und flexibler Austausch

Die Wärmepumpe System E Comfort bietet dir eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 Grad, die mit vielen modernen Heizkörpern kompatibel ist. Die Vorlauftemperatur kannst du auf Wunsch jedoch reduzieren – und dich gleich beim Hersteller mit zum Heizsystem passenden Wärmepumpenheizkörpern ausstatten lassen. Neben ihrer Funktion als Heizung kann die Wärmepumpe im Sommer auch für eine stille Kühlung des Wohngebäudes genutzt werden. Die System E Comfort kann ebenso in dichter bebauten Gebieten eingesetzt werden, da ihr Schallleistungspegel bei 49 dB (A) gering ausfällt. Sie gehört zu den leisesten Wärmepumpen ihrer Klasse. Dabei solltest du dennoch auf ausreichend Abstand zum Nachbargrundstück achten. Alternativ kannst du einen Schallschutzkäfig nachbarseitig an deiner Wärmepumpe errichten, damit die Lärmschutzgrenze von 40 dB in der Nachtruhe gewahrt bleibt. Im Komplettset System E Comfort erhältst du zusätzlich zur Luft-Wasser-Wärmepumpe auch einen Hydrotower. Dieser verfügt über einen 300 Liter Speicher für Warmwasser sowie einen 100 Liter Pufferspeicher.

Was die Wärmepumpe von anderen Modellen unterscheidet, ist die schnelle und einfache Installation dank einer vereinfachten Inbetriebnahme. Möglich wird das dank QR-Codes in der Betriebsanleitung, die für Installateure eine umfangreiche Dokumentation inklusive Videomaterial liefern. Zusätzlich bietet der Hersteller einen Anlagen-Check sowie eine Online-Wartung mit Ferndiagnose an. Da Dimplex zusätzlich eine Garantieverlängerung von 10 Jahren bietet, erhältst du über den Kauf des hinaus Unterstützung vom Hersteller. Wie viele neuen Wärmepumpenmodelle setzt die System E Comfort auf das natürliche Kältemittel R290. Im Gegensatz zu vielen Wärmepumpen mit synthetischen Kältemitteln ist dieses nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch nicht durch EU-Regelungen zu Kältemitteln gefährdet. Deine Wärmepumpe kann also auch zukünftig mit dem Mittel versorgt werden, für das sie konzipiert wurde. Gerade bei notwendigen Reparaturen ist das ein wichtiges Auswahlkriterium.

Sicherheitsabstände wegen brennbarem Kältemittel sind einzuhalten

Allerdings ist das R290 (Propan) ein brennbares Kältemittel. Daher musst du die Außeneinheit deiner Wärmepumpe so aufstellen, dass selbst bei einer Leckage keinerlei Propan in die Kanalisation oder das Heizwasser gelangen kann. Sie muss daher mit einem Schutzbereich von mindestens einem Meter Abstand zu Fenstern, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächten, Kellerzugängen, Ausstiegsluken, Fallrohren und ähnlichen Objekten stehen. Bei Fenstern, die über der Wärmepumpe liegen, genügt ein Abstand von 0,5 Metern zur Oberkante der Wärmepumpe. Ebenso musst du entsprechende Zündquellen wie Grills, funkenbildende Werkzeuge, offene Flammen, Lampen und Ähnliches vom Schutzbereich des Heizsystems fernhalten. In besonders kleinen Gärten kann das daher bei Wärmepumpen mit brennbaren Kältemitteln zu Platzproblemen kommen.