Leiseste Wärmepumpe der Welt? Hocheffizientes und leises Modell vorgestellt

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe R290 Everest arbeitet nicht nur mit höchster Effizienz, sondern auch mit geringem Geräuschpegel. Sie ist die derzeit leiseste Wärmepumpe der Welt. Dadurch kann sie selbst in dicht besiedelten Gebieten eingesetzt werden, ohne die Regeln der Nachtruhe zu verletzen. Mit diesem Modell müssen sich Interessenten künftig nicht mehr wegen eines Rechtsstreits mit den Nachbarn sorgen.

Leistungsstarke Wärmepumpe von chinesischem Unternehmen

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe R290 Everest stammt vom chinesischen Hersteller Phnix und wurde Ende 2023 als neuestes Modell angekündigt. Mit einem SCOP-Wert von über 5 zählt sie zu den effizientesten Wärmepumpen auf dem Markt. Der SCOP-Wert ist dabei entfernt mit der Jahresarbeitszahl (JAZ) vergleichbar, beschreibt jedoch die saisonale Leistungszahl einer Wärmepumpe. Das bedeutet, dass die Leistung der Wärmepumpe im Labor unter verschiedenen Wasser- und Lufttemperaturen gemessen wurde. Unter verschiedenen Bedingungen bestimmt der Hersteller, wie effizient der Strom zur Wärmegewinnung genutzt werden kann. Der SCOP-Wert bildet dabei einen Durchschnitt, der bereits niedrige und hohe Temperaturen berücksichtigt. Die Jahresarbeitszahl hingegen gibt die effektive Leistungszahl einer Wärmepumpe über das ganze Jahr im realen Betrieb an. Da SCOP-Tests in Laboren eine große Temperaturspannweite abdecken, handelt es sich bei R290 Everest um ein leistungsstarkes Wärmepumpen-Modell, das mit deutschen Wintern kein Problem haben dürfte.

Im Schnitt gelingt es der Wärmepumpe so, aus einer Einheit an Strom über fünf Einheiten an Wärme zu erzeugen. Im realen Gebrauch sinkt die Effizienz jedoch in den Wintermonaten geringfügig ab. Die realistische Performance der Wärmepumpe dürfte also zwischen einer Jahresarbeitszahl von 4 bis 5 liegen, abhängig davon welche genauen Temperaturen an deinem Wohnort vorherrschen. Wie der Name der R290 Everest schon vermuten lässt, kommt ihr der Wärmepumpe das umweltfreundliche Kältemittel Propan R290 zum Einsatz.

Leiseste Wärmepumpe der Welt

Was die Wärmepumpe von anderen, effizienten Modellen auf dem Markt unterscheidet, ist ihre geringe Betriebslautstärke. Diese soll unter 40 dB liegen, was für den Einsatz in Wohnsiedlung eine geradezu magische Marke darstellt. Denn die Nachtruhe sieht vor, dass kein größerer Lärm als 40 dB in der Nacht das Nachbargrundstück erreichen darf. Eine Wärmepumpe, die von Anfang an unter dieser Grenze arbeitet, darf somit nachts auch dann laufen, wenn wenig Abstand zum Nachbargrundstück besteht. Selbst die besonders leisen Wärmepumpen-Modelle von Bosch erreichen diese Marke bisher nicht. Mit ihrer Betriebslautstärke von 46 dB kommen sie jedoch so nah an die Grenze heran, dass schon geringe Lärmschutzmaßnahmen genügen.

Phinx Wärmepumpe R290 Everest

Phnix erreicht diese lärmreduzierte Betriebsform durch mehrere Schutzmaßnahmen. Zum einen optimierte das Unternehmen den Kompressor der Wärmepumpe sowie die Rotorblätter der Außeneinheit, um den Geräuschpegel zu senken. Andere Außeneinheiten sind kleiner als die Phnix R290 Everest. Trotz der gleichbleibenden Umdrehungszahl kann die Wärmepumpe so jedoch mehr Luft einsaugen, wodurch die Wärmepumpe weniger hochdrehen muss. Je höher die Umdrehungszahl, desto lauter fällt die Wärmepumpe für die Umgebung aus. Neben der Reduktion der notwendigen Umdrehungszahl für den Betrieb der Wärmepumpe, steht das Modell auf besonderen, schalldämpfenden Gummifüßen. Passend dazu kleidete man die R290 Everest in eine mehrschichtige Kunststoff-Watte, die über eine hohe Dichte verfügt. All diese Anpassungen sorgen dafür, dass ihre Betriebslautstärke unter 40 dB fällt. Besitzer der Wärmepumpe könnten sie dadurch auch in engen Reihenhaussiedlungen aufstellen, ohne einen Rechtsschutzstreit mit den Nachbarn fürchten zu müssen.

Wann startet der Verkauf der R290 Everest?

Phnix möchte die neue Wärmepumpe auf verschiedenen Messen weltweit ausstellen. Darunter werden sowohl die MCE Expo in Italien als auch die AHR Expo in den USA genannt. Wann genau, die Wärmepumpe in den Verkauf starten soll, dazu machte das Unternehmen bisher keine Angaben. Auch der Preis des neuen Modells bleibt bisher offen. Vermutlich dürften sich die Preise lokal stark voneinander unterscheiden, wie es bereits bei anderen Wärmepumpenherstellern, die in verschiedene EU-Länder exportieren, der Fall ist.

Ob sich die chinesische Wärmepumpe in Deutschland durchsetzen kann, hängt stark von der Offenheit der hiesigen Heizungsmonteure ab. Bisher zeigen sich diese chinesischen Wärmepumpen gegenüber skeptisch. Das liegt nicht nur an einer Markenverbundenheit zwischen lokalen Heizungshersteller und Heizungsmonteuren, sondern ebenso an der mangelnden Erfahrung im Einbau ausländischer Modelle. Während Experten hierzulande auf viele der hiesigen Wärmepumpen geschult werden, ist das Hintergrundwissen über ausländische Marken weitaus weniger verbreitet. Da Phnix die Wärmepumpe jedoch bewusst nach europäischen Anforderungen gebaut hat, stehen die Chancen gut, dass die Integration in deutsche Häuser einfacher zu bewerkstelligen ist.