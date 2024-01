Windturbine für jedermann? Dieses Windkraftwerk soll Strom auf wenig Platz erzeugen

Sein eigenes Zuhause völlig autark vom Stromnetz zu betreiben ist heutzutage kaum möglich, trotz der Durchbrüche im Bereich der erneuerbaren Energien. Gerade Windräder stoßen im Maßstab für private Haushalte schnell an ihre Grenzen. Je größer der Radius der Windräder ausfällt, desto größer ist ihr Stromertrag. Dadurch lohnen sich die Investitionskosten in einzelne Windräder häufig selten. Insbesondere, da auch eine gewisse Windgeschwindigkeit nötig ist, um überhaupt nennenswert Strom zu erzeugen. Mit den besonderen Windturbinen für jedermann des Unternehmens Flower Turbines sieht das jedoch aus.

Windturbine für jedermann liefert schon Strom bei geringer Geschwindigkeit

Die Besonderheiten der Windkraftwerke von Flower Turbines beginnen schon mit dem Aussehen der Anlagen. Es handelt sich nicht um klassische Windräder, sondern um Windturbinen, die optisch an Tulpenkelche erinnern. Diese ungewöhnliche Form wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet – darunter auch zweimal als Gewinner des Nachhaltigkeitspreises der niederländischen Regierung. Zusätzlich erhielten die Windturbinen das „Solar Impulse Efficient Solution“-Label, eine Auszeichnung, die dem Produkt hohe Standards in Bezug auf Rentabilität sowie Nachhaltigkeit zum Schutz der Umwelt bescheinigt. Auf Wunsch lässt sich die Turbine dabei in unterschiedlichen Farben bestellen, für einen Preis von umgerechnet etwa 1.250 Euro. Die kleinste Ausführung der Windturbinen für jedermann misst dabei gerade mal 1,2 Meter an Höhe und 0,5 Meter in der Breite. Wer will, kann einen optionalen Mast für eine erhöhte Montage hinzubestellen, um von höheren Windgeschwindigkeiten zu profitieren.

Die Windturbinen von Flower Turbines wirken wie ein Kunstobjekt.

Durch das besondere Design der Rotorblätter sind die Flower Turbines deutlich leiser als andere Windkraftwerke. Eine einzelne Turbine verursacht auf eine Entfernung von 4,5 Metern lediglich einen Geräuschpegel von 39 dB. Bei 10 Metern sinkt dieser bereits auf 32 Metern. Verwendet man mehrere Geräte zugleich, kann der Lärmpegel geringfügig ansteigen. So erreichen zwei Turbinen mit einer Distanz von 4,5 Metern statt den 39 dB an Lautstärke 42 dB. Damit liegen die Anlagen dennoch unter dem Durchschnitt von 55 dB, der bei vielen modernen Mini-Windkraftanlagen angegeben wird. Sofern der Abstand zum Nachbargrundstück groß genug ausfällt, eignen sich die Anlagen daher auch für reine Wohngebiete. Dort darf nachts ein Lärmpegel von 35 db(A) nicht überschritten werden. In Industriegebieten ist der Wert mit 70 dB(A) doppelt so hoch angesetzt.

Ertrag steigt dank Bouquet Effect mit mehr Windturbinen

Neben dem leisen Betrieb ist vor allem die Zusammenarbeit der einzelnen Windturbinen beachtlich. Flower Turbines bezeichnet diesen Effekt als „Bouquet Effect“ passend zur blumenartigen Optik seiner Windkraftanlagen. Bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s, die etwa 36 km/h entspricht, steigt der Stromertrag pro Turbine deutlich an. Während eine dabei lediglich 36,5 Watt Leistung liefert, können mit 4 der Mini-Turbinen bereits 300 Watt erreicht werden. Bei 5 erreicht man mit 417 Watt den größten Effekt. Eine einzelne Turbine liefert dabei 83,4 Watt statt lediglich 36,5 Watt. Nun erreicht der Wind auf Hausdächern natürlich auch höhere Windgeschwindigkeiten als 36 km/h. Bei starkem oder steifen Wind sind bis zu 18,2 m/s möglich. Hier wären auch höhere Stromproduktionen um die 750 Watt mit dem 5er-Set erreichbar.

Windturbine verkraftet hohe Windgeschwindigkeiten

Sturmwinde erreichen noch höhere Werte auf den Skalen, gehen jedoch auch mit möglichen Beschädigungen einher. Laut Flower Turbines besitzen die Tulpen-Windturbinen eine hohe Widerstandsfähigkeit. Selbst die kleinsten Windkraftwerke überstanden in einem Test Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 km/h, was 52 m/s entspricht, ohne Probleme. Um diese hohe Geschwindigkeit zu simulieren, brachte der Hersteller die Windräder auf einem Truck an, um zu beschleunigen. Orkan-Winde erreichen laut Beaufort-Skala Geschwindigkeiten von 104,5 km/h oder mehr. Somit können die Windturbinen auch stärkeren Stürmen standhalten. Da sich die Turbinen bereits ab 0,7 m/s drehen, kannst du eigentlich kontinuierlich Strom mit den Anlagen erzeugen. Es ist selten so windstill, dass deine Windkraftwerke keinen Ertrag bringen werden.

Günstig ist die Investition in die Windturbinen dennoch nicht. Umgerechnet musst du etwa 6.400 Euro in das 5er-Set der Windkraftanlage investieren. Wer nicht allein von Solarenergie abhängig sein möchte, für den kann die Investition in diese Windturbine für jedermann eine sinnvolle Methode sein. Sie liefern noch Strom, wenn in den kalten Monaten des Jahres der Solarertrag nicht mehr zur Verfügung steht. Doch selbst in windstarken Gegenden, in denen die 750 Watt Leistung erreicht werden können, ist die Investition in ein Balkonkraftwerk rentabler. Die Windturbinen sind somit eher eine Möglichkeit, den eigenen Autarkiegrad zu steigern als eine Variante, um die eigenen Stromkosten kurzfristig zu reduzieren.