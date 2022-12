Strom auf Balkon erzeugen: Auf diese Optionen können Städter setzen

Seit den steigenden Energiepreisen während der anhaltenden Energiekrise interessieren sich immer mehr Menschen für die Stromerzeugung zu Hause. Während für ländliche Gegenden hier zahlreiche Optionen zur Verfügung stehen, sind die Möglichkeiten in Städten begrenzt. Mit diesen Optionen kannst du auch in Städten Strom auf dem Balkon erzeugen.

Der Klassiker: Das Balkonkraftwerk

Durch die höheren Preise für Strom und Gas erfreuten sich Balkonkraftwerke in diesem Jahr besonderer Beliebtheit. Die Mini-PV-Anlagen können bei einem passenden Wechselrichter mit maximal 600 Watt Ausgabeleistung dank einem vereinfachten Verfahren in Deutschland schneller angemeldet werden. Im Vergleich zu großen PV-Anlagen für das Dach sind die Kosten wesentlich geringer, was sie für viele Haushalte erschwinglich macht. Die Ersparnis kann dennoch hoch ausfallen, insbesondere wenn möglichst viel des eigenproduzierten Stroms genutzt wird. Im Gegensatz zu vielen größeren Anlagen bieten Balkonkraftwerke zudem die Option, aufgestellt zu werden, ohne aufwendige Veränderungen an der Bausubstanz vornehmen zu müssen. Daher wird von Vermietern allerhöchstens die Erlaubnis für den Einbau einer Wieland-Steckdose benötigt, nicht jedoch die Erlaubnis zum Aufstellen des Balkonkraftwerks.

Bluetti EB3A Powerstation mit Solar-Panel

Je sonniger der Aufstellungsort deiner Mini-PV-Anlage ausfällt, desto höher ist der Ertrag und somit deine jährliche Ersparnis. Bei guten Bedingungen können sich die Anschaffungskosten für eine Mini-PV-Anlage dadurch in circa 5 bis 10 Jahren amortisieren. Bei der Anschaffung eines Balkonkraftwerks solltest du mit Kosten von rund 500 bis 1.000 Euro rechnen. Die Kosten hängen dabei davon ab, für welche Modelle und Modulleistung du dich entscheidest. Allerdings setzt die gewinnbringende Nutzung voraus, dass genügend Sonnenlicht auf die Solarmodule trifft. Vornehmlich in den Häuserschluchten von Großstädten ist das häufig nicht der Fall. Wessen Balkon im Schatten anderer Gebäude liegt, kann jedoch auf andere Optionen zurückgreifen.

Strom auf dem Balkon erzeugen: O-Wind, das omnidirektionale Windrad

Bei omnidirektionalen Windrädern handelt es sich um Windräder, die Windströme aus allen Richtungen verarbeiten können. O-Wind stellt dabei die erste wirklich omnidirektionale Windturbine weltweit dar. Dadurch lassen sich die Windräder nicht nur auf dem Land einsetzen, sondern auch direkt in Städten. Bei O-Wind handelt es sich dabei um einen Prototyp der Firma O-Innovations, der vollkommen ohne Rotorblätter auskommt. Das Design des Windrads ähnelt entfernt dem japanischer Lampions, sodass das Windrad auch optisch ansprechend wirkt.

Das Design von O-Wind erinnert an Lampions

Um zu verschiedenen Gebäudetypen und Ansprüchen zu passen, will O-Innovations O-Wind in unterschiedlichen Größenordnungen auf den Markt bringen. Einzelne Windräder können direkt an das Netz angeschlossen oder als eigenständige Batterieeinheiten genutzt werden. Durch diese Eigenschaft könnten die Prototypen sogar in der Nutzung mit Powerstationen interessant werden. Ähnlich wie heutzutage kleine Powerstationen durch Solarmodule aufgeladen werden können, ließe sich künftig eines der Windräder damit verbinden. Da es sich bei O-Wind noch um einen Prototyp handelt, sind das genaue Erscheinungsdatum der Windräder in Deutschland sowie der Einführungspreis noch unbekannt.

Solarfolie als Alternative zu Glasmodulen

Balkonkraftwerke mit Glasmodulen stellen nicht die einzige Methode dar, wie sich Strom auf der Fläche des Balkons erzeugen lässt. Solarfolie eröffnet dir den Zugriff auf weitere Bereiche zur Stromgenerierung, auf die du mit einem Balkonkraftwerk nicht zurückgreifen könntest. Dazu zählen unter anderem Vordächer mit geringer Tragkraft, wie etwa eine Markise, die auf dem Balkon bereits vorhanden ist, dünne Wellblechschuppen, Fassaden oder sogar unebene Oberflächen. Solarfolie kann man als Rollware produzieren und dabei wie jede Form von Folie auf dem gewünschten Untergrund aufkleben. Entscheidend ist dabei für eine ideale Nutzung, dass es sich um einen fettfreien Untergrund handelt. Je gerader dieser ausfällt, desto höher fällt der Ertrag der Solarfolie aus. Da Solarfolie auch in transparenten Ausführungen erhältlich ist, können auch komplette Fensterfronten zur Stromgewinnung mit ihr erschlossen werden.

Solarfolie kann auf Bereichen angebracht werden, die für Module ungeeignet ist

Im Vergleich zum Anschaffungspreis eines Balkonkraftwerks ist Solarfolie besonders günstig. Der Wirkungsgrad der Folie ist mit einem Durchschnitt von 7 bis 10 Prozent jedoch geringer als der Wirkungsgrad klassischer PV-Module. Unter Laborbedingungen konnten Solarfolien jedoch bereits Wirkungsgrade von bis zu 20 Prozent erreichen. Für die Nutzung von Solarfolie ist daher die vorhandene Fläche, auf die du zurückgreifen kannst, entscheidend. Eine CIGS-Photovoltaik-Folie etwa kann bereits mit einer Fläche von 10 Quadratmetern 1 Kilowattpeak an Leistung erzielen. Bisher werden Solarfolien vorrangig in Pilotprojekten eingesetzt, mit der Weiterentwicklung der Technologie ließe sich jedoch auch in Zukunft ungenutztes Potenzial ausschöpfen.