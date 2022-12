Strompreisbremse kommt: So viel sparst du wirklich

Der Bundestag hat heute mit den Stimmen der Ampel-Fraktionen das milliardenschwere Gesetzespaket beschlossen, dass du als Gaspreisbremse und Strompreisbremse kennst. Das Ziel: Haushalte und Unternehmen sollen in der Energiekrise eine Entlastung bekommen. Finanziert wird das mit Abschöpfungen der derzeit hohen Erlöse von Energie. Die Preisbremsen für Gas und Strom werden ab März 2023 abgerechnet. Gelten sollen sie dann aber auch für Januar und Februar. Das Prinzip: Der Staat deckelt für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs den Arbeitspreis, beim Gas auf 12 Cent die Kilowattstunde beim Strom auf 40 Cent die Kilowattstunde. Nur der darüber hinaus liegende Verbrauch wird zum Arbeitspreis des aktuellen Gas- oder Stromtarifs abgerechnet.

Doch wie viel kannst du dadurch am Ende wirklich sparen. Das Vergleichsportal Verivox hat sich den Taschenrechner geschnappt und verschiedene Szenarien durchgerechnet. Das Fazit: Ein Drei-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus kann bei Strom und Gas mit einer jährlichen Entlastung von insgesamt 883 Euro rechnen. Paare in einer 100-qm-Wohnung erhalten rund 588 Euro, Singles in einer Ein-Zimmer-Wohnung rund 278 Euro. Doch wie kommen diese Zahlen zustande?

Strompreisbremse: So viel spart eine Familie

Mitte Dezember liegen die bundesweit durchschnittlichen Gaskosten für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh bei 3.565 Euro, heißt es von Verivox. Der durchschnittliche Arbeitspreis liege derzeit bei 17,13 Cent/kWh, der durchschnittliche Grundpreis bei 141,22 Euro pro Jahr. Durch die Gaspreisbremse sinken die Gaskosten von 3.565 Euro um 821 Euro auf 2.744 Euro. Die Stromkosten für diesen Haushalt liegen bei einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh im bundesweiten Durchschnitt bei 1.815 Euro. Die Kosten setzen sich zusammen aus einem durchschnittlichen Arbeitspreis von 41,94 Cent pro kWh und einem Grundpreis von 140 Euro pro Jahr. Die Gesamtkosten von 1.815 Euro sinken durch die Strompreisbremse um 62 Euro auf 1.753 Euro. In Summe kommt der Haushalt also auf 883 Euro.

Gaspreisbremse: So viel spart ein Paar

Bei einem Zweipersonen-Haushalt geht Verivox von 12.000 kWh im Jahr bei einem durchschnittlichen Arbeitspreis von 17,25 Cent/kWh und einem Grundpreis von 134,16 Euro aus. Die Gesamtkosten von 2.183 Euro sinken durch die Gaspreisbremse um 504 Euro auf 1.679 Euro. Beim Strom mit 2.800 kWh Verbrauch liegt der durchschnittliche Arbeitspreis bei 43,75 Cent/kWh und der Grundpreis bei 135,51 Euro. Die Strompreisbremse senkt die Gesamtkosten von 1.311 Euro um 84 Euro auf 1.227 Euro. In Summe also 588 Euro.

So viel spart ein Single-Haushalt

Ein Single-Haushalt (5.000 kWh Gas) bezahlt derzeit einen durchschnittlichen Arbeitspreis von 17,71 Cent/kWh und einen Grundpreis von 105,65 Euro. Hier sinken die Gesamtkosten von 991 Euro durch die Gaspreisbremse um 228 Euro auf 763 Euro. Beim Strom kosten 1.500 kWh aktuell durchschnittlich 44,15 Cent/kWh und einen Grundpreis von 137,46 Euro. Hier sinken die Gesamtkosten von 767 Euro durch die Strompreisbremse um 50 Euro auf 717 Euro, zusammen also 278 Euro.

Natürlich sind das nur Beispielwerte. Wer etwa statt mit Gas über einen Durchlauferhitzer Warmwasser bezieht, wird von Strompreisbremse stärker profitieren. Gleichzeitig aber verbraucht er kein Gas. Klar ist aber: Wer noch zu den Glücklichen gehört, deren Verbrauchspreise niedriger sind als die Deckel-Werte, der bekommt keine weiteren Entlastungen.

Du kannst deine Ersparnis außerdem erhöhen, indem du Strom und Gas sparst. Wer es schafft, den häuslichen Energieverbrauch im kommenden Jahr zu senken, bekommt die eingesparten Kilowattstunden bei der Jahresendabrechnung zum Marktpreis gutgeschrieben.

Auch, wenn du dir einen günstigen Stromanbieter suchst, kannst du sparen. Zwar findest du derzeit keinen Anbieter, der die Deckelbeträge unterbietet, doch alles, was die 20-Prozent-Grenze überschreitet, musst du bekanntlich selbst bezahlen. Um diesen Betrag zu mindern, sollte dein Anbieter möglichst günstig sein. Außerdem entlastest du den Staat, der die entstehenden Kosten natürlich über Steuern wieder reinholen wird.

Maßnahmen gegen die Preisexplosion: sparen und wechseln

Wir haben dir verschiedene Ratgeber zusammengestellt, mit denen du relativ leicht Strom und Gas sparen kannst, ohne dich einzuschränken.

