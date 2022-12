Strompreis: Erhöhung bei mehr als 50 Versorgern illegal?

Denn wie die Verbraucherhilfe Stromanbieter und das Legal-Tech-Unternehmen Veneko berichten, gibt es bei zahlreichen Preiserhöhungen für Strom und Gas Zweifel, ob die Preiserhöhungen legal sind und waren. Dabei geht es nur teilweise um die Erhöhung an sich, sondern oftmals um Formfehler in den Preiserhöhungsschreiben. 50 teils namhafte Anbieter stehen hier in der Kritik. Denn dir als Kunden mitzuteilen, dass sich dein Preis für Strom oder Gas ändert, reicht oftmals nicht aus. Wenn dir ein Versorger eine Preiserhöhung auf den Tisch legt, muss er sich an einige Auflagen halten. So muss der mindestens vier Wochen vorab die Preisankündigung schicken. Es darf keine Preisgarantie bestehen, die gebrochen wird und die Änderung muss er dir transparent mitteilen.

So reicht es nicht aus, wenn der Anbieter dir den neuen Preis versteckt in der letzten Zeile eines mehrseitigen Schreibens mit PR-Floskeln mitteilt. Selbst der Betreff „Wichtige Informationen zu Ihrem Vertrag“ kann als nicht ausreichend gewertet werden. Last not least muss der neue Strompreis auch begründet sein. Das heißt, es darf kein Wucher vorliegen.

Strompreise illegal erhöht? Diese Anbieter stehen unter Verdacht

Veneko sieht bei mehr als 50 Anbietern zumindest Hinweise auf formale Fehler in den Schreiben. Dabei hat man sich die Schreiben der Versorger seit Ende 2021 angesehen. Ein Anfangsverdacht liegt vor bei Erhöhungen dieser Anbieter ausgemacht.

BELKAW

E wie einfach

E.Vita

eins energie in Sachsen

Elektrizität Berlin

Elektrizitätswerke Düsseldorf

Enstroga

entega

ESWE

EVO

EWE

EWV Energie und Wasserversorgung

Fuxx Sparenergie & Grüner Funke

Gas und Wasserversorgung Höxter

Grünwelt

immergrün

JES AG

Klickenergie

Knauber

Maingau

Mainova

Mark E

Mitgas

Mivolta (maxximo, voltera, mivolta)

Naturenergie (Energiedienst AG)

NaturStrom

N-ERGIE

Qcells

RheinEnergie

RheinPower

Schweizstrom

Shell

Stadtwerke Ahrensburg

Stadtwerke Buchholz

Stadtwerke Dessau

Stadtwerke Düsseldorf

Stadtwerke Kaltenkirchen

Stadtwerke München

Stadtwerke Schwerin

Strogon

Susi Energie

SWK

teag

team Energie

Thüga

Vattenfall

VOXENERGIE

WEP (Wärme-, energie- und prozesstechnik gmbh)

Wunderwerk AG

Sollte dein Anbieter dabei sein und du hast in den vergangen zwölf Monaten eine Preiserhöhung bekommen, dann solltest du dich mit Veneko oder der Verbraucherhilfe Stromanbieter in Verbindung setzen. Hier plant man Musterschreiben anzubieten, wenn sich der Verdacht erhärtet.