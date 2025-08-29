Wusstest du, dass du mit einem Balkonkraftwerk wie diesem hier deine jährliche Stromrechnung um rund 500 Euro senken kannst? Ausschlaggebend für die hohe Ersparnis ist die Anker Solix 3 Solarbank, die du bei Kleines Kraftwerk direkt mit dazu bekommst. Das Set bleibt dabei so kompakt, dass du keine komplette Anlage, sondern lediglich vier Module auf deinem Balkon bzw. dem Flach- oder Ziegeldach montieren musst. Das Beste: Wir haben einen exklusiven Deal für dich, dank welchem du jetzt ordentlich sparen kannst. Alle Details liest du hier.

Balkonkraftwerk mit Speicher: Satte 820 Euro Rabatt

Das Set mit dem Namen „Quattro“ wird normalerweise für stolze 2.219 Euro gehandelt. Als inside digital Leserin oder Leser sicherst du dir jetzt aber 820 Euro Exklusiv-Rabatt auf diesen Preis, womit nur noch 1.399 Euro auf der Rechnung stehen. Der Preis gilt für vier Solarmodule, einen Smart Meter zum Messen des Verbrauchs, einen integrierten Wechselrichter sowie die Anker Solarbank Solix 3. Das Set gibt’s in dieser Form ausschließlich bei Kleines Kraftwerk.

Im Vergleich mit ähnlichen Balkonkraftwerken von anderen Händlern wird deutlich, dass du hier ein ziemlich gutes Angebot schießt. Andere Shops verlangen um die 2.000 Euro für ein vergleichbares Set inklusive Speicher. Der Preis stimmt also schon mal. Schauen wir uns jetzt noch den Lieferumfang mal genauer an.

Bis zu 2.500 Watt Leistung durch bifaziale Rückseite

Wie bereits erwähnt, bekommst du vier Module mit einer Leistung von jeweils 500 Watt. Es handelt sich dabei um bifaziale Full-Black Module, die mit der neuesten TopCon-Technologie ausgestattet sind. Übersetzt bedeutet das, dass sie auch durch die Rückseite Sonnenenergie aufnehmen und insgesamt einen 30 Prozent höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Modelle aufweisen können. Die tatsächliche Leistung der Module liegt mit bis zu 2.500 Watt also noch mal deutlich über dem theoretischen Wert.

Daraus besteht das Set

Neben den Modulen bekommst du für dein Geld aber auch die Solarbank von Anker mit ins Paket gepackt. Diese maximiert deinen Ertrag und damit auch die Ersparnis, da sie überschüssigen Strom, der nicht sofort verbraucht wird, speichert. Dieser geht also nicht ungenutzt verloren, sondern steht dir abends oder nachts zur Verfügung. So hast du die Möglichkeit, wirklich 100 Prozent deiner erzeugten Energie zu nutzen und deine Stromkosten effektiv zu senken. Insgesamt hat die Solix 3 eine Speicherkapazität von 2,7 Kilowattstunden.

Besonders cool: Kleines Kraftwerk schenkt dir den Smart Meter von Anker mit einem Warenwert von 99 Euro. Dieser überwacht den Verbrauch deines Hauses in Echtzeit und hilft dir, deine Stromnutzung zu optimieren. Die passende Halterung für dein Set kannst du für 199 Euro statt 369 Euro ebenfalls direkt bei Kleines Kraftwerk dazu kaufen. Diese sind alle Made in Germany und statisch geprüft.

Das Angebot kannst du ausschließlich über unseren Link ergattern, und es gilt nur, solange der Vorrat reicht. Für 1.399 Euro kommst du an ein bezahlbares, aber trotzdem richtig hochwertiges Komplettset und holst dir direkt alles ins Haus, was du für deine eigene Stromerzeugung brauchst. Wenn du also schon länger mit dem Gedanken spielst, dir ein Balkonkraftwerk zuzulegen, ist das eine ziemlich gute Chance.

