Der große Samsung-Sale von MediaMarkt ist für alle Fans des südkoreanischen Herstellers ein Muss. Hier gibt’s nämlich gleich mehrere interessante Smartphone-Deals. Doch auch Tablets und Smartwatches von Samsung werden bei MediaMarkt derzeit im Preis gesenkt.

Samsung-Smartphones zum Top-Preis

MediaMarkt hat gerade vor allem Smartphones der beliebten Marke stark reduziert. Wer auf der Suche nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist, ist zum Beispiel mit dem Galaxy A56 bestens bedient. Allen voran punktet das Gerät mit einem Super AMOLED Display in 6,7 Zoll sowie einem schnellen Chip und 8 GB RAM. Lange Ladezeiten oder Ruckler entstehen hier während der Nutzung in der Regel also nicht. Außerdem ist eine Triple-Kamera verbaut, die tolle Fotos mit bis zu 50 MP schießt.

Das Display des Samsung Galaxy A56

MediaMarkt zieht vom UVP jetzt 38 Prozent ab und will somit nur noch 294,99 Euro für das Smartphone mit 128 GB Speicherplatz. Doppelt so viel Speicher gibt’s für 359 Euro.

Etwas günstiger ist das Samsung Galaxy A36. Das ist ebenfalls 32 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 255 Euro. Es bietet aber trotzdem noch ein gutes Gesamtpaket aus einem ebenfalls 6,7 Zoll großen Super-AMOLED-Display, einer flotten Performance und einer Triple-Kamera mit bis zu 50 MP.

Smartwatch und Tablet von Samsung im Angebot

Wenn dir dazu noch eine Smartwatch fehlt, ist die Galaxy Watch 8 eine gute Wahl. Die smarte Armbanduhr ist nochmal deutlich schmaler als ihr Vorgänger, und sie ist mit einem leistungsstarken Prozessor ausgestattet. Fitnesstracking und sonstige Multitasking-Funktionen sind hiermit also reibungslos möglich. Darüber hinaus kann dich die Watch mit diversen Features bei einem besseren Schlaf unterstützen.

Samsung Galaxy Watch 8: Auffällig ist der „Squircle“-Look, also quadratisch und rundes Design in einem.

Vom UVP (379 Euro) zieht MediaMarkt gerade 50 Euro ab, sodass du nur noch 329 Euro zahlen musst. Wenn du noch eine alte Smartwatch oder ein altes Handy in der Schublade liegen hast, kannst du dir dank einer aktuellen Aktion zusätzlich zum jeweiligen Ankaufswert außerdem 50 Euro Ankaufsprämie sichern. Dadurch drückst du die Gesamtkosten zusätzlich.

Und auch ein starkes Samsung-Tablet ist ein Teil der MediaMarkt-Aktion. Das Galaxy Tab S10+ ist dadurch gerade 28 Prozent günstiger und kostet somit nur noch 799 statt über 1.100 Euro. Das 12,4 Zoll große Display ist ideal zum Streamen oder Arbeiten geeignet, während 2.800 × 1.752 Pixel Auflösung und Dynamic AMOLED für ein brillantes Bild sorgen. Da das Tablet wirklich viel Power hat, ist es auch für leistungsintensive Aufgaben wie Videoschnitt, Bildbearbeitung und mehr geeignet. Zusammen mit einer Tastatur lässt sich so oftmals sogar ein Notebook ersetzen.

