Nur noch kurze Zeit: Aldi verkauft Koffer-Set zum Discountpreis

Wer im ALDI ONLINESHOP noch ein Schnäppchen schießen möchte, muss sich beeilen: Nach dem 30. September kann man bei Aldi nämlich nur noch vor Ort in Filialen sparen. Grund genug, dir hier schnell einige äußerst günstige Koffer und Koffer-Sets bei Aldi zu zeigen. Mit Rabatten von teils über 50 Prozent kann man hier nämlich ordentlich sparen.

Bis zu 59 % Rabatt: Reisekoffer & Sets zu Sonderpreisen

Besonders spannend sind dabei die Angebote zu den Reisekoffern der Marke Monzana. Den Anfang macht dabei dieses Set, bestehend aus insgesamt vier verschiedenen Koffern. Dieses kostet statt über 200 jetzt nur noch 99,99 Euro (plus 5,95 Euro für den Versand). Enthalten sind hierbei:

Koffer Größe S: ca. 35 x 20 x 45 cm mit einem Volumen von ca. 35 l

Koffer Größe M: ca. 38 x 22 x 55 cm mit einem Volumen von ca. 55 l

Koffer Größe L: ca. 45 x 27 x 65 cm mit einem Volumen von ca. 82 l

Koffer Größe XL: ca. 50 x 31 x 75 cm mit einem Volumen von ca. 120 l

Wie du sehen kannst, ist hier wirklich für jede Art von Reise das passende Gepäckstück enthalten. So bieten die Modelle L und XL beispielsweise ausreichend Platz, selbst für einen längeren Urlaub. Gleichzeitig kannst du etwa den S-Koffer bei den meisten Fluggesellschaften sogar als Handgepäckstück verwenden.

So sehen die vier Koffer des Sets aus

Grundsätzlich handelt es sich hierbei um klassische Hartschalenkoffer, inklusive jeweils vier 360° Leichtlaufräder, praktischen Tragegriffen sowie einer Stahl-Teleskopstange zum leichten Transport durch Flughafen und Co. Besonders praktisch: Sollte eines der Räder doch mal kaputtgehen, können diese einfach ausgetauscht werden. Du musst also nicht direkt einen neuen Koffer kaufen. Deine Klamotten lassen sich währenddessen im Inneren dank Fixierbändern ordentlich aufbewahren. Und bei den größeren Modellen kommt sogar noch eine Innentasche hinzu.

Deine Klamotten und Co. kannst du ordentlich verstauen

Wirklich beachtlich ist all das aber insbesondere mit Blick auf den Angebotspreis. Dank satten 54 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 99,99 Euro für das Koffer-Set. Erhältlich ist es allerdings nur noch in der Farbe Grau.

Und wer nur einen Koffer braucht: Den einzelnen L-Koffer gibt es derzeit ebenfalls mit immerhin 47 Prozent Preisnachlass im Angebot.

Aldi-Räumungsverkauf: Hier findest du weitere Schnäppchen

Noch mehr Rabatt gibt’s hingegen beim sogenannten Hartschalenkoffer Biz M von Monzana (40 x 25 x 57 cm, ca. 55 l). Dieser rutscht im ALDI ONLINESHOP um 59 Prozent im Preis, dadurch kostet er dich statt 149 nur noch 59,99 Euro. Er bietet im Grunde die gleichen Eigenschaften wie die Essential-Modelle aus dem Set oben. Hinzu kommen aber noch weitere Vorteile wie ein Schnellzugriffsfach für Laptop oder Tablet sowie ein verstärktes Außenmaterial (kratzfeste ABS+PC-Hartschale).

Ganz wichtig: Da es sich hierbei um einen Räumungsverkauf des ALDI ONLINESHOPS handelt, sind die Stückzahlen natürlich begrenzt und die Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Spätestens zum 30. September ist dann ohnehin Schluss und der ALDI ONLINESHOP wird geschlossen. Bis dahin findest du alle weiteren Schnäppchen des Räumungsverkaufs aber noch auf dieser Aktionsseite.

→ Zum Räumungsverkauf

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.