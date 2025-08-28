Endlich faltenfrei: Lidl bietet automatischen Kleidungsbügler stark reduziert an!

Es gibt eine Haushaltsaufgabe, die viele mittlerweile meiden, weil sie einfach mühsam ist. Trotzdem lässt sie sich manchmal nicht umgehen. Lidl bietet jetzt ein Gerät an, das diese lästige Arbeit automatisch übernimmt. Genau darum geht es hier.
Nimmt nervige Arbeit ab: Wegen dieses Geheim-Gadgets rennen jetzt alle zu Lidl
Nimmt nervige Arbeit ab: Wegen dieses Geheim-Gadgets rennen jetzt alle zu LidlBildquelle: Gemini Bildgenerator / Lidl
  • Teilen

Für viele aus meiner Generation gehört das Bügeln längst nicht mehr zu den regelmäßig ausgeübten Pflichten. Dennoch braucht man besonders im Job oft ein Hemd oder eine Bluse ohne Knitter. Auch T-Shirts, die nur kurz auf dem Stuhl lagen, sind nach einigen Tagen oft stark zerknittert und müssen daher eigentlich wieder in die Wäsche. Frisch gebügelt würde man sich das eigentlich aber sparen. Wer sich die Arbeit abnehmen lassen möchte, findet bei Lidl nun einen cleveren und erschwinglichen Helfer, der genau diese Aufgabe übernimmt.

Darum ist dieses Lidl-Gadget so genial

Der Hemdenbügler bei Lidl ist genauer gesagt ein automatischer Bügler für Hemden, Blusen, T-Shirts und sogar trocknergeeignete Pullover. Im Grunde lassen sich hiermit also fast alle Kleidungsstücke für den Oberkörper glätten. Nur für Hosen ist das Gerät nicht geeignet. Außerdem lassen sich nahezu alle Kleidergrößen hiermit bügeln.

Einfach Kleidungsstück auf den Hemdenbügler aufziehen und der Rest erledigt das Gerät für dich
Einfach Kleidungsstück auf den Hemdenbügler aufziehen und den Rest erledigt das Gerät für dich

Die Anwendung ist denkbar einfach: Das zerknitterte Kleidungsstück kann wahlweise noch feucht oder schon trocken auf den Hemdenbügler gezogen werden – dann musst du nur noch einen Timer einstellen und das Gerät macht die restliche Arbeit. Praktisch: Der Hemdenbügler trocknet die Kleidungsstücke auch gleich in einem Rutsch. Brauchst du also noch schnell vor einem Termin eine trockene und glatte Bluse, hilft dir dieses Gadget ungemein. Wenn du – wie ich – keinen Trockner zu Hause hast, musst du also je nach Jahreszeit nicht mehr mehrere Tage auf deine trockene Kleidung warten. Außerdem kannst du im Vergleich zum herkömmlichen Bügeleisen die Zeit währenddessen frei nutzen.

55 Prozent Rabatt: So stark ist der Lidl-Deal!

Der Hemdenbügler kann dir also eine Menge Arbeit abnehmen. Und deine Kleidung sieht danach viel besser aus. Und falls du jetzt denkst, dass das Helferlein viel Geld kostet: Pustekuchen! Lidl streicht gerade nämlich satte 55 Prozent vom UVP und will so nur noch 44,99 Euro statt rund 100 Euro für das praktische Gadget haben. Der Preis ist derzeit im Netz ungeschlagen (siehe Preisvergleich). Und darüber hinaus ist es laut Preisverlauf auch noch der beste Preis der vergangenen sechs Monate.

55 Prozent Rabatt - Lidl verkauft Hemdenbügler zum Top-Preis
55 Prozent Rabatt – Lidl verkauft Hemdenbügler zum Top-Preis

Alternative auch fürs Bügeln von Hosen für unter 25 Euro

Übrigens: Eine gute Ergänzung oder Alternative hat Lidl gerade ebenfalls im Angebot. Wenn du neben T-Shirts, Hemden und Blusen auch Hosen bügeln können möchtest, ist vielleicht der Philips Handsteamer eine gute Wahl. Hier musst du zwar noch selbst Hand anlegen, du sparst dir aber ein Bügelbrett. Er ist in nur 30 Sekunden betriebsbereit und der Dampf glättet nicht nur die Kleidung, sondern er tötet auch 99,9 Prozent der Bakterien sowie 100 Prozent der Staubmilben ab. Lidl senkt das Gerät gerade um 44 Prozent, wodurch du nur noch 24,99 Euro zahlen musst.

WERKZEUG UND HEIMWERKEN
Aldi-Räumungsverkauf: Bis zu 59 % Rabatt auf Werkzeug und mehr
Aldi räumt die Lager - Werkzeug und Co. mit bis zu 59 Prozent Rabatt
Suchst du frisches Werkzeug oder praktische Helfer für Haus, Garten und Garage? Dann lohnt sich aktuell ein Blick in den Onlineshop von Aldi. Dort läuft derzeit ein großer Abverkauf, bei dem du bis zu 59 Prozent weniger zahlst. Wir haben die spannendsten Angebote für dich entdeckt.

