Bestseller-Gadget für 19 Euro, Logitech Tastatur und mehr: Aktuelle Amazon Schnäppchen (28.08.)

Heute, den 28. August, senkt Amazon derzeit gleich mehrere günstige Produkte, die wirklich jeder zu Hause oder unterwegs gebrauchen kann. Ganz vorn mit dabei ist ein 19-Euro-Gadget, das in jede Tasche passt und zum echten Retter werden kann.
Deals vom Donnerstag
Falls du diesen Artikel am PC liest: Schau mal bitte runter auf deine Tastatur. Könntest du vielleicht ein neues Modell gebrauchen? Dann haben wir hier das perfekte Amazon-Angebot für dich! Und auch sonst liefern wir dir in diesem Artikel aktuelle Amazon-Schnäppchen, die du besser nicht verpassen solltest.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Den Anfang macht heute das bereits angesprochene 19-Euro-Gadget. Hierbei handelt es sich um eine kabellose Elektrische Luftpumpe von AstroAI. Ähnlich wie die Bosch Easy Pump kannst du hiermit ruckzuck Fahrrad- und Autoreifen oder Bälle und Luftmatratzen aufpumpen, ohne selbst ins Schwitzen zu geraten. Dank 38 Prozent Rabatt kostet dich das kompakte Gadget – welches übrigens der Amazon-Bestseller Nr. 1 ist und im vergangenen Monat über 5.000-mal gekauft wurde – jetzt nur 19,19 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Hast du daheim einige Geräte, die per AAA-Batterien laufen? Dann kommt dieses Amazon-Angebot wie gerufen. Für nur 15,92 Euro sicherst du dir einen 8er-Pack wiederaufladbare AAA-Batterien. Du musst also nicht immer wieder neue kaufen, sondern kannst diese hier einfach immer wieder aufladen. Falls dir hierfür noch das passende Ladegerät fehlt, findest du hier den Amazon-Bestseller. Ansonsten klick dich hier zum Deal.
  • Mit immerhin 15 Prozent Rabatt schnappst du dir außerdem die Logitech MK540 Advanced Kabellose Tastatur und Maus Combo. Der Amazon-Tipp wurde ebenfalls im vergangenen Monat über 5.000-mal gekauft und ist dank der gewohnt hohen Logitech-Qualität eine hervorragende Wahl für jedes Büro oder Homeoffice. Insbesondere zum aktuellen Preis von nur 33,90 Euro. Ab zum Angebot.
  • Wer hingegen immer schon mal eine smarte Video-Türklingel ausprobieren wollte, sich bisher aber immer vom Preis hat abschrecken lassen, sollte diese Ring Akku-Videotürklingel für 59,99 Euro (40 Prozent Rabatt) nicht verpassen. Nach der simplen Installation hast du immer im Blick, wer vor deiner Tür steht, und dank Zwei-Wege-Audio kannst du sogar mit den Personen sprechen. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

Brandaktuelle Deals vom Freitag
← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch

