Bestseller-Gadget für 19 Euro, Logitech Tastatur und mehr: Aktuelle Amazon Schnäppchen (28.08.)

Falls du diesen Artikel am PC liest: Schau mal bitte runter auf deine Tastatur. Könntest du vielleicht ein neues Modell gebrauchen? Dann haben wir hier das perfekte Amazon-Angebot für dich! Und auch sonst liefern wir dir in diesem Artikel aktuelle Amazon-Schnäppchen, die du besser nicht verpassen solltest.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Den Anfang macht heute das bereits angesprochene 19-Euro-Gadget. Hierbei handelt es sich um eine kabellose Elektrische Luftpumpe von AstroAI. Ähnlich wie die Bosch Easy Pump kannst du hiermit ruckzuck Fahrrad- und Autoreifen oder Bälle und Luftmatratzen aufpumpen, ohne selbst ins Schwitzen zu geraten. Dank 38 Prozent Rabatt kostet dich das kompakte Gadget – welches übrigens der Amazon-Bestseller Nr. 1 ist und im vergangenen Monat über 5.000-mal gekauft wurde – jetzt nur 19,19 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Hast du daheim einige Geräte, die per AAA-Batterien laufen? Dann kommt dieses Amazon-Angebot wie gerufen. Für nur 15,92 Euro sicherst du dir einen 8er-Pack wiederaufladbare AAA-Batterien. Du musst also nicht immer wieder neue kaufen, sondern kannst diese hier einfach immer wieder aufladen. Falls dir hierfür noch das passende Ladegerät fehlt, findest du hier den Amazon-Bestseller. Ansonsten klick dich hier zum Deal.

Mit immerhin 15 Prozent Rabatt schnappst du dir außerdem die Logitech MK540 Advanced Kabellose Tastatur und Maus Combo. Der Amazon-Tipp wurde ebenfalls im vergangenen Monat über 5.000-mal gekauft und ist dank der gewohnt hohen Logitech-Qualität eine hervorragende Wahl für jedes Büro oder Homeoffice. Insbesondere zum aktuellen Preis von nur 33,90 Euro. Ab zum Angebot.

Wer hingegen immer schon mal eine smarte Video-Türklingel ausprobieren wollte, sich bisher aber immer vom Preis hat abschrecken lassen, sollte diese Ring Akku-Videotürklingel für 59,99 Euro (40 Prozent Rabatt) nicht verpassen. Nach der simplen Installation hast du immer im Blick, wer vor deiner Tür steht, und dank Zwei-Wege-Audio kannst du sogar mit den Personen sprechen. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

