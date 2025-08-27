Bereits kleine Investitionen können sich lohnen, um dich und deine Familie vor Einbrechern zu schützen. Oftmals reicht bereits die Anwesenheit einer Überwachungskamera aus, um Kriminelle abzuschrecken. Ausgeklügelte Funktionen spezieller Sicherheitstechnik schützen dich zusätzlich. Der Hersteller Aqara hat gleich mehrere hochwertige Produkte im Sortiment, die für kleines Geld viel Sicherheit bieten. Wir schauen uns vier Produkte genauer an. Mit dabei ist auch ein Gadget, welches dich nur rund 35 Euro kostet.

Dieses smarte Türschloss erhöht die Sicherheit zu Hause enorm

Einerseits kann ein smartes Türschloss für mehr Sicherheit sorgen. Das Aqara Smart Lock U200 Lite lässt sich zum Beispiel so einstellen, dass es sich beim Schließen der Tür automatisch verriegelt. So kann es dir nicht mehr passieren, dass du die Tür vergisst abzuschließen. Potenzielle Einbrecher haben es dadurch nicht so leicht, die Tür zu öffnen.

Das Aqara Smart Lock U200 Lite 2 ist leicht installiert

Ebenfalls möglich: Mit einem Aqara Hub (dazu am Ende mehr) lässt sich das Smart Lock zudem ebenso aus der Ferne verschließen. Andersherum kannst du das Schloss auch von unterwegs per Smartphone öffnen, um zum Beispiel Gäste oder den Paketboten ins Haus zu lassen. Gut zu wissen: Im Inneren des Türschlosses steckt ein wiederaufladbarer Akku, der bis zu sechs Monate hält. Durch eine Warnmeldung weißt du frühzeitig Bescheid, wenn die Batterie bald leer ist. Dann kannst du den Akku einfach wieder aufladen und kommst jederzeit in deine Wohnung.

Bei Bedarf lässt sich das Schloss zudem per Amazon Alexa oder Apple Siri mit deiner Stimme öffnen oder schließen. Bereitest du beispielsweise gerade das Abendessen in der Küche vor, musst du den Herd nicht mehr verlassen, um die Haustür zu öffnen. Das Aqara Smart Lock U200 Lite ist mit den wichtigsten Matter-kompatiblen Ökosystemen kompatibel und kann dadurch auch mit weiteren Smart-Home-Produkten sinnvoll kombiniert werden.

Komplett-Starterset mit smarter Kamera und Sensorik gegen Einbrecher

Zu einem guten Sicherheitssystem gehört aber definitiv auch eine Überwachungskamera. Und hier gibt es gleich zwei spannende Modelle von Aqara. Für einen Preis von 111,99 Euro holst du dir das Aqara Camera Protect Kit Y100 als Aufpasser für deine eigenen vier Wände. Das ist genauer gesagt sogar deutlich mehr als nur eine Überwachungskamera. Hier sind nämlich zusätzlich noch diverse Sensoren mit dabei, die etwa durch Vibration oder Bewegung erkennen, wenn sich unbefugte Personen Zutritt zu deiner Wohnung verschaffen. Auch ein Tür- und Fenstersensor ist im Set enthalten, der bemerkt, wenn sich eine Tür oder ein Fenster öffnen. Anschließend kann die Videoaufzeichnung automatisch starten und du erhältst einen Alarm. So kannst du im Notfall schnell reagieren.

Aqara Camera Protect Kit Y100 mit Kamera und diversen Sensoren

Im Mittelpunkt des Sets steht das Kamera Hub G3. Das ist eine smarte Sicherheitskamera, die Videos mit einer hohen 2K-Auflösung aufnehmen kann. So lassen sich selbst feinste Details noch gut erkennen. Dank künstlicher Intelligenz kann die Kamera zudem Haustiere, Gesten und Gesichter unterscheiden und identifizieren. So benachrichtigt sie dich etwa nur bei wirklicher Gefahr, anstatt einen Fehlalarm bei einer vorbeilaufenden Katze zu starten. Zusätzlich kannst du sie aus der Ferne drehen, um alles im Blick zu haben.

Schon für 35 Euro: Aqara-Sicherheitskamera mit cleveren KI-Funktionen

Reicht dir eine reine Sicherheitskamera aus, empfiehlt sich ein Blick auf die Aqara G100. Sie zeichnet Videos ebenfalls in hoher 2K-Auflösung auf und ist sowohl für innen als auch außen geeignet. Dank IP65-Zertifizierung macht ihr nämlich auch ein ordentlicher Regenschauer nichts aus. Da sie nur 34,99 Euro kostet, ist der Einstieg hiermit wirklich preiswert. Möchtest du mehrere Bereiche mit Kameras ausstatten, bleiben die Kosten insgesamt ebenfalls niedrig.

Mit der Aqara G100 Kamera ist der Einstieg in die Smart Home Welt besonders günstig

Stark ist: Sie kann auch bei Nacht alles sehen sowie KI-gestützt Personen, Tiere oder Fahrzeuge erkennen. Darüber hinaus lassen sich hierüber ebenfalls Zwei-Wege-Gespräche führen. Das bedeutet: Du kannst zum Beispiel aus der Ferne mit einem Paketboten kommunizieren, der gerade vor deiner Tür steht, und ihm Anweisungen geben, wo er die Lieferung abstellen soll. Über ein integriertes Mikrofon kann er dir ganz leicht antworten. Außerdem lassen sich praktische Automationen einstellen, die Einbrecher vertreiben können. Wenn eine Person erkannt wird, kann etwa automatisch der in der Kamera verbaute Scheinwerfer aktiviert sowie eine von dir aufgezeichnete Audio-Nachricht mit dem Inhalt „Sie werden aufgezeichnet“ abgespielt werden. Wer dann nicht von selbst die Flucht ergreift, ist selbst schuld. Die Aufnahmen lassen sich sowohl auf einer Speicherkarte lokal sichern als auch in einer Cloud. So gehst du sicher, dass nichts verloren geht.

Wichtig zu wissen: Damit du den vollen Funktionsumfang der Aqara-Geräte nutzen kannst, ist ein Aqara Smart Hub M100 erforderlich. Hierüber können all deine verknüpften Geräte miteinander kommunizieren und du hast auch aus der Ferne die volle Kontrolle. Er unterstützt Matter und kann somit nicht nur mit Aqara-Produkten, sondern auch mit Drittanbieter-Geräten zusammenarbeiten. Bei Amazon kostet er nur 19,99 Euro.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!