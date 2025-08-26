Du willst deinen Alltag ein Stück smarter machen? Dann wird’s höchste Zeit, Alexa bei dir einziehen zu lassen. Die Echo Speaker von Amazon sind nicht nur stylisch, sondern auch praktische Helfer – und bei MediaMarkt bekommst du sie dank der aktuellen Amazon-Aktion um einiges günstiger als beim Versandriesen selbst. Bis zum 1. September gibt’s hier jedoch nicht nur die smarten Speaker billiger, sondern auch viele weitere Amazon-Produkte fallen mit einem kleinen Trick ordentlich im Preis.

MediaMarkt günstiger als Amazon?! So geht’s

Normalerweise lässt sich Amazon nicht so schnell unterbieten, die aktuelle MediaMarkt-Aktion hat der Versandriese aber wohl nicht kommen sehen. Alle eingeloggten myMediaMarkt-Mitglieder profitieren nämlich bis zum 1. September von Extra-Rabatten auf beliebte Amazon-Produkte wie die Echo-Speaker, Fire HD Tablets oder den E-Book-Reader Kindle. Wenn du noch kein myMediaMarkt-Konto hast, kannst du dich in wenigen Klicks kostenlos anmelden und schon rutscht der Preis in den Keller.

Ganz besonders ins Auge gefallen sind uns die Angebote zu den Echo-Speakern, darunter der Echo Pop und der Echo Show. Der Echo Pop macht dank seines kompakten Designs eine besonders gute Figur in kleinen Räumen. Du steuerst ihn per Sprachbefehl. Der integrierte Sprachassistent Alexa kann dir dann beispielsweise einen Timer stellen, einen Podcast abspielen oder Anrufe tätigen. Du kannst ihn auch als Steuerzentrale für andere Smart Home Geräte wie Lichter oder Steckdosen verwenden. Bei Amazon selbst zahlst du für den Lautsprecher 54,99 Euro. MediaMarkt unterbietet diesen Preis jetzt um ganze 30 Euro und verkauft ihn dir als eingeloggtes Mitglied schon für schlappe 24,99 Euro.

Lautsprecher mit Tabletfunktion: Der Amazon Echo Show

Der Echo Show 8 legt noch mal eine Schippe drauf an Funktionen. Er kann alles, was der Echo Pop bereits beherrscht. Dank eines acht Zoll großen Touchscreens kannst du hierauf aber ebenso Serien oder Koch-Anleitungen ansehen. Der Bildschirm löst in HD-Qualität auf, optimale Bedingungen also, um den Echo Show als digitalen Bilderrahmen zu verwenden. Videotelefonate führst du zudem mit der 13-Megapixel-Kamera. Der Echo Show vereint quasi Tablet und smarten Speaker in einem und bietet dir einige verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

Preislich liegen wir bei 169,99 Euro und damit deutlich höher als beim Echo Pop. Du sparst dir bei MediaMarkt jetzt aber ganze 75 Euro auf den Speaker, wodurch für dich nur noch 94,99 Euro auf der Rechnung stehen. Bei Amazon müsstest du den vollen Betrag auf den Tisch legen.

Wie eingangs bereits erwähnt, warten bei MediaMarkt aber nicht nur die smarten Echo-Speaker auf dich. Es gibt auch noch einige weitere Angebote zu Amazon Produkten, die du dir nicht entgehen lassen solltest:

