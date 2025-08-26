GPS-Tracker bei Amazon: Diese Deals solltest du heute (26.08.) nicht verpassen

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
Amazon hat heute (26.08.) wieder einige spannende Schnäppchen auf Lager. Wer auf der Suche nach praktischen Gadgets und starken Rabatten ist, sollte unbedingt einen Blick riskieren. Los geht's mit den Angeboten.
Deals vom Dienstag
Die Amazon-Deals vom DienstagBildquelle: inside digital
Stell dir vor, du könntest jederzeit genau wissen, wo sich dein Auto, dein Fahrrad oder sogar dein Gepäck gerade befindet – ein GPS Tracker macht’s möglich. Genau so ein cleveres Gadget wartet heute bei den Amazon-Deals des Tages (26.08.) auf dich. Aber das ist längst nicht alles. Hier kommt die Übersicht der besten Schnäppchen!

Prime Day 2025: Diese 8 Angebote überraschen – Mit Samsung-Handy, Bosch-Geräten & mehr

Dienstag-Sale bei Amazon: Das sind unsere Tipps

  • Dieser Müslibecher ist praktisch für alle, die oft unterwegs sind. Er besteht aus zwei separaten Behältnissen, in denen du beispielsweise Joghurt und Müsli getrennt transportieren kannst. Außerdem ist er für die Mikrowelle und die Spülmaschine geeignet. Statt 13,99 Euro zahlst du hierfür jetzt 11,86 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Bei Amazon bekommst du einen GPS-Tracker, der ohne Abo verwendet werden kann. Er eignet sich perfekt für das Auto oder für Gepäck. Du brauchst lediglich eine separate SIM-Karte. Der Akku des Trackers hält für bis zu 150 Tage im Standby-Modus. Statt 69,99 Euro kostet er dich jetzt nur noch 59,49 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Der Tineco Floor One Stretch S6 Nass- und Trockensauger ist aktuell ganze 30 Prozent günstiger zu haben. Zusätzlich kannst du noch einen Coupon aktivieren, wodurch der UVP von 499 Euro auf 331,55 Euro fällt. Mit dem Gerät saugst und wischst du deine Wohnung in nur einem Durchgang, was Zeit spart. Hier geht’s zum Angebot.
  • Darf in keiner Schublade fehlen: ein (micro)SD-Kartenleser. Dieses Gerät von Ugreen kostet dich jetzt nur noch 9,49 Euro und ist damit ganze 44 Prozent günstiger als der UVP. Er unterstützt Speicherkarten mit einer Größe von bis zu zwei Terabyte und wird per USB-C an den Laptop angeschlossen. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

Zu den besten Deals am Mittwoch
Zu den besten Deals am Montag

Eine Frau öffnet ein Paket, ein Hinweis auf Amazon-Schnäppchen-Tipps auf dem Bild
Jetzt weiterlesen
11 legale Preis-Tricks für Amazon: So sparen Profi-Schnäppchenjäger

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Mitreden

1 KOMMENTAR

  1. Nutzerbild Heinz Multhaup

    Sehr gute Auswahl.

    Antwort

