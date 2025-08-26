GPS-Tracker bei Amazon: Diese Deals solltest du heute (26.08.) nicht verpassen

Stell dir vor, du könntest jederzeit genau wissen, wo sich dein Auto, dein Fahrrad oder sogar dein Gepäck gerade befindet – ein GPS Tracker macht’s möglich. Genau so ein cleveres Gadget wartet heute bei den Amazon-Deals des Tages (26.08.) auf dich. Aber das ist längst nicht alles. Hier kommt die Übersicht der besten Schnäppchen!

Dienstag-Sale bei Amazon: Das sind unsere Tipps

Dieser Müslibecher ist praktisch für alle, die oft unterwegs sind. Er besteht aus zwei separaten Behältnissen, in denen du beispielsweise Joghurt und Müsli getrennt transportieren kannst. Außerdem ist er für die Mikrowelle und die Spülmaschine geeignet. Statt 13,99 Euro zahlst du hierfür jetzt 11,86 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Bei Amazon bekommst du einen GPS-Tracker, der ohne Abo verwendet werden kann. Er eignet sich perfekt für das Auto oder für Gepäck. Du brauchst lediglich eine separate SIM-Karte. Der Akku des Trackers hält für bis zu 150 Tage im Standby-Modus. Statt 69,99 Euro kostet er dich jetzt nur noch 59,49 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Der Tineco Floor One Stretch S6 Nass- und Trockensauger ist aktuell ganze 30 Prozent günstiger zu haben. Zusätzlich kannst du noch einen Coupon aktivieren, wodurch der UVP von 499 Euro auf 331,55 Euro fällt. Mit dem Gerät saugst und wischst du deine Wohnung in nur einem Durchgang, was Zeit spart. Hier geht’s zum Angebot.

Darf in keiner Schublade fehlen: ein (micro)SD-Kartenleser. Dieses Gerät von Ugreen kostet dich jetzt nur noch 9,49 Euro und ist damit ganze 44 Prozent günstiger als der UVP. Er unterstützt Speicherkarten mit einer Größe von bis zu zwei Terabyte und wird per USB-C an den Laptop angeschlossen. Hier geht’s zum Angebot.

