Wer sich eine Smartwatch kaufen möchte, hat zahlreiche Optionen. Von reinen Fitness-Trackern bis hin zu High-End-Modellen im Stil einer teuren Armbanduhr – die verschiedenen Modelle und Hersteller können einen echt überfordern. Was also, wenn du einfach nur eine für den Alltag nützliche Smartwatch zum kleinen Preis suchst? Dann solltest du dir dieses 99-Euro-Angebot genauer anschauen!

Diese Smartwatch kostet jetzt keine 100 Euro mehr …

Die Rede ist dabei von der Huawei Watch Fit 3. Ursprünglich mit einem UVP von 159 Euro versehen, kostet dich diese im offiziellen Hersteller-Shop jetzt tatsächlich nur noch 99 Euro (mit Fluorelastomer-Armband). Praktisch: Huawei legt als kostenloses Extra noch ein wahlweise weißes oder grünes Ersatzarmband mit ins Paket. Bei der Smartwatch selbst hast du die Wahl zwischen den Farben Schwarz, Rosa und Grün. Versandkosten fallen keine an.

Jetzt für nur 99 Euro: Huawei Watch Fit 3 kaufen

Kleiner Spar-Trick: Sollte dir die Farbe egal sein, kommst du bei Amazon aktuell sogar schon unter 90 Euro an die Huawei Watch Fit 3. Allerdings gilt dieser Preis nur für das Modell in Rosa. Auch andere Händler liegen teilweise leicht unter dem Huawei-Preis, bieten aber nur bestimmte Farben und/oder begrenzte Stückzahlen. Und auf ein Extra-Armband musst du bei allen diesen Angeboten ebenfalls verzichten.

… und darum ist sie eine hervorragende Wahl!

Wer bei einer Smartwatch für unter 100 Euro jetzt eine „Billig-Uhr“ oder einen überteuerten Fitness-Tracker erwartet, liegt bei der Watch Fit 3 von Huawei völlig falsch. Hier holst du nämlich eine vollwertige Smartwatch, inklusive äußerst genauem GPS, verschiedenen Gesundheits- und Fitnessfunktionen (samt Herzfrequenzsensor) und Co.

Aber der Reihe nach: Das Erste, was einem bei einer Smartwatch in den Blick fällt, ist der Bildschirm. Und dieser ist direkt das erste Highlight. Bei uns im Test überzeugte das eckige, 1,82 Zoll AMOLED-Display vollends. Dies liegt unter anderem an der Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits – eine echte Ansage in diesem Preissegment. Doch auch die Steuerung über die seitliche Krone und den frei belegbaren Hotkey funktionierte hervorragend.

Neben dem richtig starken Akku, welcher bei uns im Test bis zu 10 Tage am Stück durchhielt, wissen auch viele der Funktionen zu überzeugen. Allen voran das äußerst genaue GPS lässt sich hervorheben. Doch auch die Gesundheitsfunktionen (inklusive Herzfrequenzsensor) und Sportfeatures (102 Sportprofile) sammeln der Watch Fit 3 Pluspunkte. Besonders wichtig: Die Huawei Watch Fit 3 ist wasserdicht (5 ATM) und kann somit selbst beim Schwimmen getragen werden.

Huawei Watch Fit 3 Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Fitnessarmbanduhr Marktstart 7 Mai 2024 Verfügbarkeit ja UVP 159,00 € Farbe Beige

Gold

Grau

Pink

Silber Betriebssystem HarmonyOS Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform eckig Displaygröße 1,82 zoll

Natürlich musst du mit Blick aufs 99-Euro-Preisschild aber ebenso bereit sein, Abstriche zu machen.

NFC für mobiles Bezahlen, ein Barometer sowie ein Höhenmesser gehören beispielsweise nicht zur Ausstattung der Huawei Watch Fit 3. Der Herzfrequenzsensor liefert ebenfalls nur gute Ergebnisse, wenn das Gerät eng am Handgelenk getragen wird.

Aber dennoch: Für lediglich 99 Euro holst du dir mit der Watch Fit 3 eine komplett alltagstaugliche Smartwatch, die wir zu dem Preis echt empfehlen können.

