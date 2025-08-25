Du kannst dir dein Disney+-Abo gerade deutlich günstiger sichern – ganz offiziell und ohne Trickserei. In einer Welt, in der Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. sich stapeln und die Kosten schnell explodieren, lohnt es sich doppelt, bei so einem Angebot zuzuschlagen. Aktuell bekommst du 12 Monate Disney+ mit einer richtig satten Ersparnis. Wie das Ganze funktioniert, verraten wir dir hier!

Hier findest du den Streaming-Spar-Tipp

Zu finden ist dieses besondere Angebot beim TV-Streaming-Anbieter waipu.tv. Dieser überrascht immer wieder mit spannenden Aktionen, die eine attraktive Alternative zu den steigenden Kosten von Netflix und Co. bieten. Und für kurze Zeit gibt es hier wohl einen der besten Streaming-Deals des Jahres: Bis einschließlich 31. August sicherst du dir beim Kauf eines waipu.tv 4K-Sticks nämlich ein Disney+ Jahresabo kostenlos dazu! Natürlich packt der Anbieter auch sein eigenes Perfect Plus Paket gratis on top. Dadurch streamst du 12 Monate lang nicht nur Disney-Highlights, sondern auch über 290 TV-Sender in HD. Und das alles für einmalig 59,99 Euro. Und damit liegst du unter den Kosten für ein Disney+-Abo direkt beim Anbieter selbst.

Disney+-Abo günstiger – und TV-Streaming in HD kostenlos on top

Teil des Angebots ist dabei das Disney+ Standard-Abo mit Werbung, welches dich einzeln 71,88 Euro pro Jahr kosten würde. Und dadurch ist bereits offensichtlich, warum der neue Deal so genial ist: Statt über 70 Euro zu zahlen, kostet dich 1 Jahr Disney+ hier nur einmalig 59,99 Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten).

All das umfasst der irre Streaming-Deal

On top gibt’s dann aber ja auch noch den 4K-Stick sowie das Perfect Plus Abo von waipu.tv. Hiermit bekommst du ein TV-Paket, das über 310 TV-Sender umfasst. Davon streamst du ganze 290+ Programme sogar in HD – und dazu zählen neben den öffentlich-rechtlichen auch private Sender wie ProSieben und RTL. Dadurch ist waipu.tv die ideale Alternative zu HD+-Karten. Selbst 70+ Pay-TV-Sender wie Eurosport 2 HD, Universal TV HD oder National Geographic HD sind Teil des Pakets. Hinzu kommen außerdem noch ein Aufnahmespeicher für 150 Stunden, über 40.000 Filme und Serien auf Abruf sowie die Möglichkeit, vier Streams gleichzeitig zu nutzen. Der Streaming-Stick ermöglicht dir währenddessen neben waipu.tv und Disney+ auch Zugriff auf viele weitere Apps in 4K-Qualität.

Zusammengefasst sicherst du dir also nicht nur das Disney+-Abo ein Jahr lang günstiger, zusätzlich bekommst du einen top TV-Streaming-Anbieter sowie einen hochwertigen 4K-Streaming-Stick gratis dazu. Das neue Angebot ist also wirklich jedem zu empfehlen, der seine Streaming-Kosten senken möchte.

Zwei Sachen solltest du aber abschließend noch beachten. Zum einen ist das Angebot zeitlich begrenzt und gilt nur bis zum 31. August. Zum anderen fallen nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 12 Monaten dann natürlich wieder monatliche Kosten in Höhe von 19,99 Euro für das Doppel-Streaming-Abo an. Wenn du das Angebot nicht weiter nutzen möchtest, solltest du also rechtzeitig kündigen, bevor die Mindestlaufzeit endet. Bis dahin kannst du dir Disney+ aber tatsächlich 1 Jahr lang deutlich günstiger sichern.

