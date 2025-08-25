Morgen ist Schluss: Beliebtes Amazon-Gerät jetzt noch schnell günstiger sichern

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
Wer ein Amazon-Gerät wie einen Echo-Speaker oder einen Kindle kaufen möchte, klickt sich wahrscheinlich direkt durch zu Amazon. Doch das ist nicht immer die beste Idee. Ein anderer Händler unterbietet den Onlinegiganten jetzt nämlich – aber nur noch kurze Zeit.
Person hält ein Amazon-Paket.
Nur bis morgen Amazon-Gerät bei diesem Händler deutlich günstigerBildquelle: Chat GPT / inside digital
Wir rücken raus mit der Sprache: Der Händler tink liefert derzeit mehrere Amazon-Geräte zu Bestpreisen und unterbietet Amazon dabei teils deutlich im Preis. Unser Highlight unter den Angeboten, den Kindle Paperwhite, haut tink jetzt sogar zum besten Preis im ganzen Netz raus. Doch die Schnäppchen gelten nur noch bis zum 26. August.

Amazon Kindle Paperwhite: So gut ist der Preis

Bei Amazon selbst zahlst du für den Paperwhite aktuell 169,99 Euro. Bei tink sparst du dir allerdings 15 Prozent, wenn du den Code ALEXA15 beim Check-out angibst. Somit rauscht die Rechnung hier auf 144,49 Euro runter. Und ein Blick auf den Preisvergleich zeigt deutlich: günstiger kommst du nirgendwo an das Gerät. Der Smart Home Händler tink bietet dir dank des Rabattcodes also echt einen wahnsinnig guten Preis, bei dem du ohne Bedenken zugreifen kannst.

Jetzt zuschlagen!

Ist dieses Gerät die richtige Wahl für dich?

Wer gerne liest, wird vermutlich früher oder später über die Investition in einen Kindle nachdenken. Spätestens dann, wenn das heimische Bücherregal zu platzen droht, lohnt es sich, umzusatteln. Mit dem Amazon Kindle Paperwhite gelingt der Umstieg ziemlich easy. Durch das blendfreie Display, dessen Helligkeit du an die Umgebung anpassen kannst, liest du wie auf echtem Papier. Ein weiterer Pluspunkt ist die Akkulaufzeit. Der Kindle läuft bis zu zehn Wochen am Stück, perfekt also auch für längere Reisen. Dank seiner kompakten Größe von nur sieben Zoll verschwindet er problemlos im Rucksack und passt auch in jeden noch so vollgestopften Koffer. Da der Kindle wasserfest ist, kannst du ihn auch mit in den Strandurlaub oder in die heimische Badewanne nehmen. Der Kindle hat einen internen Speicher von 16 GB, was für mehr als 10.000 E-Books ausreichen sollte. Bei tink bekommst du den Kindle Paperwhite 2024 mit Werbung. Die Werbung beschränkt sich aber ausschließlich auf den Sperrbildschirm und die Startseite, dort werden dir neu erschienene Romane angezeigt.

Mit dem Code ALEXA15 kommst du jetzt für 144,49 Euro an den Kindle. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nur noch bis zum 26. August – bei Interesse solltest du also nicht allzu lange überlegen, sonst musst du wieder deutlich mehr für den E-Book-Reader von Amazon zahlen.

Neben dem Kindle hat tink übrigens aktuell noch einige weitere Amazon-Angebote auf Lager, die definitiv einen Blick wert sind. Hier geht’s zur Aktionsseite.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit tink. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

