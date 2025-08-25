Bei „Amazons Tipps“ handelt es sich um top-bewertete Produkte mit hoher Kundenzufriedenheit und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Kurz gesagt: Wer dieses Label auf einer Amazon-Produktseite sieht, kann im Grunde bedenkenlos zugreifen. Vor allem, wenn eben jene Produkte von einem Marken-Hersteller stammen und jetzt deutlich im Preis gesenkt werden.

Derzeit gibt es gleich drei als „Amazons Tipp“ gekennzeichnete Überwachungskameras von Reolink im Angebot. Egal, ob du hiermit nur dein Grundstück im Blick haben möchtest (etwa um dir im Urlaub keine Sorgen um dein Haus machen zu müssen), sie als Abschreckungsmaßnahme für Einbrecher dienen sollen oder du die smarten Kameras nutzt, um von unterwegs aus mit Personen vor der Tür zu sprechen: Die Gadgets sind echte Alltagshelfer – und bei Amazon jetzt deutlich günstiger.

Reolink TrackMix PoE

Die Reolink TrackMix PoE kannst du sowohl an der Wand als auch an der Decke befestigen.

Als Erstes in unserer Liste findest du die Reolink TrackMix PoE. Der ungewöhnliche Name rührt daher, dass die Kamera über ein Netzwerkkabel mit deinem Heimnetz verbunden wird und darüber Videos hochlädt, während sie gleichzeitig mit Strom versorgt wird (Power of Ethernet). Da dies nun geklärt ist, schauen wir uns an, warum wir dir das Gerät empfehlen.

Die Sicherheitskamera ist recht unscheinbar und lässt sich sowohl an der Wand als auch an der Decke montieren. Sie wird, ähnlich wie Supermarkt-Kameras, über Kopf angebracht und liefert dir mit zwei verschiedenen Linsen hochauflösende Aufnahmen. Die erste liefert schicke Panorama-Bilder, die das Gebiet weitläufig überblicken, während die zweite alle Nahaufnahmen einfängt. Das Ergebnis sind 4K-Videos, durch die dir nichts mehr entgehen wird. Zusätzlich lässt sich die TrackMix PoE um 355° in der horizontalen und 90° in der vertikalen schwenken. Eine Auto-Tracking-Funktion gibt es natürlich auch. Mit dieser kann die Kamera Personen, Autos oder die Nachbarskatze erkennen und unterscheiden.

Preislich bist du hier bei Amazon jetzt richtig gut unterwegs. Die Reolink TrackMix PoE kostet dich gerade nur 159,98 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 20 Prozent im Vergleich zum regulären Verkaufspreis, der sich auf 199,99 Euro beläuft.

Reolink Altas(B630)

Die Reolink Altas lässt sich auch über das mitgelieferte Solarpanel aufladen.

Die Reolink Altas ist Reolinks neuestes Modell. Es ist erst am 27. Mai erschienen und bietet Videos mit einer Auflösung von 2K (2.560 x 1.440 Pixel). Die Außenkamera lässt sich sowohl via Akku als auch mit einem Solarpanel betreiben. Ersterer liefert eine Kapazität von 20.000 mAh und somit bis zu 540 Tage Aufnahmezeit im Bewegungssensor-Modus bei einer täglichen Aufnahmezeit von 5 Minuten. Nutzt du den vollen Funktionsumfang bringt es die Batterie immerhin auf 14 Tage am Stück, bevor sie wieder neuen Saft benötigt. Das mitgelieferte Solarpanel hingegen ermöglicht eine ständige Nutzung, wenn Ihr das Gerät täglich eine Stunde mit Sonnenlicht füttert.

Nicht verpassen: Das Reolink Argus PT Ultra-Sicherheitssystem im Lesertest

Neben den hochauflösenden Bildern bei Tag liefert die Altas auch eine richtig starke Nachtsichtunktion. Ausgestattet mit einer f1.0-Blende und einem 1/1,8″-Sensor soll die Kamera nämlich viemal so viel Licht einfangen, wie herkömmliche Infrarot-Sicherheitskameras. Dadurch musst du keine zusätzlichen Spotlights installieren und siehst dennoch alles – selbst in Bereichen mit schwachen Lichtverhältnissen. Kommen wir aber nun zum Grund, warum wir dir diese Überwachungskamera unbedingt vorstellen wollten: das „Pre-Recording“. Hierbei nimmt die Reolink-Kamera bereits einige Sekunden vor dem eigentlichen Event auf, damit dir nichts mehr entgeht. Solltest du also endlich wissen wollen, wie der Waschbär es in deinen Garten schafft, erfährst du es hiermit ganz sicher. Die Altas(B630) ist zudem kompatibel mit Wi-Fi 6 und lässt sich somit problemlos in dein Heimnetzwerk einbinden.

Schauen wir uns noch kurz den Preis an. Die neue Überwachungskamera startet mit einem Preis von 159,99 Euro. Entscheidest du dich aktuell für die Kamera, gibt es nicht nur das passende Solarpanel dazu, sondern auch eine Vergünstigung. Denn Amazon verlangt für die Altas(B630) jetzt nur noch 135,99 Euro.

Reolink Duo 3 WiFi

Die Reolink Duo 3 WiFi erinnert ein wenig an einen bekannten Pixar-Roboter.

Die Liste wird durch die Reolink Duo 3 WiFi komplettiert. Hierbei handelt es sich definitiv um eine der coolsten Kameras. Sie erinnert stark an einen bekannten Roboter aus dem Pixar-Universum, und es wirkt, als würde sie dein Grundstück genau im Auge behalten. Doch nicht nur das Design war der Grund für die Wahl.

Lies auch: Reolink Duo 3 PoE im Test

Die Sicherheitskamera nimmt Bilder mit zwei 4K-Bildsensoren auf. Ganze 16 Megapixel erreicht das Gerät dadurch, was dir detailgetreue UHD-Aufnahmen auf dem Smartphone liefert. Dank 180-Grad-Panoramablick hat die Reolink Duo 3 WiFi zudem ein extrem weites Blickfeld. Während der Nacht sorgen integrierte Kameralichter für genügend Helligkeit und ermöglichen sogar eine Farbaufnahme. Mithilfe der smarten Erkennung unterscheidet das Gadget zudem Autos, Tiere sowie Personen voneinander, und ein Alarm kann ungebetene Gäste verscheuchen. Möchtest du deine Aufnahmen speichern, steht dir neben dem Reolink Home Hub auch ein microSD-Kartenslot zur Verfügung.

Regulär liegt der Preis für die Sicherheitskamera bei 189,99 Euro. Auf der Amazon-Produktseite kannst du hier aber einen 20-Prozent-Coupon aktivieren, wodurch du nur noch 151,99 Euro zahlst.

