Unsere Leser sind sich einig: So gut ist das Reolink Argus PT Ultra-Sicherheitssystem in der Praxis

Im Netz kursieren zahlreiche Hardware-Tests von Journalisten und Influencern. Aber leider passiert es häufig, dass nicht die wirklich wichtigen Dinge beachtet werden. Aus diesem Grund sind Lesertests immer wieder spannend, da sie uns die Tech-Brille vom Kopf reißen und auch wir immer wieder etwas Neues davon lernen können. Dank der Unterstützung von Reolink konnten wir fünf glückliche Tester nun bitten, ein ganzes Sicherheitssystem von Reolink zu testen. In den nachfolgenden Zeilen findest du eine Zusammenfassung der interessantesten Ergebnisse.

Design & Montage des Reolink-Sets

Bei einem Test schaut man natürlich zuerst einmal darauf, wie das Gerät überhaupt aussieht. Hier waren sich die Lesertester einig: Die Reolink Argus PT Ultra ist robust und wirkt stabil. Die Sicherheitskamera wurde zusammen mit den nötigen Kabeln, Solarpanels und einem Home Hub an alle Tester versendet. Nach dem ersten kritischen Blick ging es anschließend an die Montage. Auch hier gab es nichts zu meckern. Grund dafür war unter anderem die einfache Einrichtung des Systems durch die Reolink-App und die große Vielfalt an Montage-Möglichkeiten.

„Die ganze Einrichtung der beiden Kameras in der REOLINK APP war wirklich einfach und ging insgesamt schnell von der Hand. Auch Dank der QR-Codes auf den Geräten muss man nicht ständig Informationen eintippen.“ – Lesertesterin Katrin

Neben der klassischen Schraubverbindung hat Reolink nämlich auch Mastklammern beigelegt, um die Kameras und Solarpanels via „Mastmontage“ anzubringen. Dadurch halten die Geräte auch an Plätzen, die üblicherweise nicht mit einem Bohrer malträtiert werden sollten. Vor allem Lesertester Michel war von dieser Möglichkeit angetan. Hier allerdings noch eine redaktionelle Anmerkung zum Design: Es handelt sich bei den Kameras um Overhead-Modelle, die du sicherlich aus dem Supermarkt kennst.

Im Paket ist von Reolink ist ganz schön was los!

Da sie zudem für den Außengebrauch gedacht sind, liegt auch eine Zertifizierung nach IP64 vor, die einen Schutz gegen Spritzwasser und Staub belegt. Wie wichtig und gut solche Lesertests sind, zeigt unser Tester Volker. Während grundlegend keine Probleme aufkamen, konnte er ältere Reolink-Kameras nicht in den beiliegenden Home Hub einbinden. So etwas redaktionell abzubilden, ist ebenfalls nicht so einfach.

„Reolink liefert mit dem Argus PT Ultra Kit ein durchdachtes Sicherheitskonzept.“ – Lesertester Volker

Einrichtung & smarte Funktionen

Ist das Gerät erfolgreich am gewünschten Platz angebracht, geht es weiter zur Einrichtung und der Einstellung von smarten Funktionen. Hier haben sich die Tester auch die App genauer angeschaut. Allerdings ging hier die Meinung etwas auseinander. Während viele positive Stimmen zu den einzelnen Funktionen aufkamen, war vor allem die Struktur der Reolink-App ein großer Kritikpunkt. Doch zuerst einmal etwas Positives vorweg: Aufgrund des Home Hubs besteht hier kein Abonnement-Zwang. Du kannst aufgenommene Videos einfach lokal auf dem Hub speichern. Doch dazu erfährst du später noch etwas mehr.

„In der App kann festgelegt werden, wie lange die Videos gespeichert werden sollen, und es ist auch möglich, sie dauerhaft zu speichern.“ – Lesertesterin Andrea

Versteht das nicht falsch: Die Reolink-App ist wirklich gut. Sie bietet unzählige Funktionen, wie drei vorgefertigte Szenen, die du um drei weitere frei ergänzen kannst. Auch Automationen, wie ein automatischer Szenenwechsel oder Zeitpläne, sind problemlos einstellbar. Selbst die Integration in Home Assistant stellte kein Problem dar. Allerdings ist die Übersichtlichkeit noch recht ausbaufähig. Einer der Tester sah dies auch als Kritik an.

„Die Komplexität der App hat sich bei mir v. a. gezeigt, dass ich mehrere Tage gebraucht habe, bis die Push-Benachrichtigungen funktioniert haben.“ – Lesertester Anonym

In puncto Datenschutz kann das System allerdings wieder voll zeigen, was es drauf hat. Aufgrund der Autonomie des privaten Netzwerks, welches der Home Hub erzeugt, sind deine Daten nämlich verdammt schwer zu hacken. Zusätzlich funktioniert das Sicherheitssystem selbst bei einem Internetausfall noch. Um die Privatsphäre deiner Nachbarn zu schützen, kannst du bestimmte Zonen sogar schwärzen oder mit bis zu 8 „Masken“ belegen.

„Reolink liefert mit dem Argus PT Ultra Kit ein durchdachtes Sicherheitskonzept.“ – Lesertester Volker

Neben den Vorteilen bleibt allerdings noch ein kleiner Nachgeschmack. Denn die Push-Benachrichtigungen kommen teilweise einfach zu spät und Ereignisse lassen sich nur via SD-Karte löschen. Allerdings sind das verkraftbare Nachteile, wenn du dich etwas mit dem System beschäftigst. Kommen wir also noch einmal zur Videospeicherung. Tester Michel ist nämlich aufgefallen, dass die Videos platzsparend mit dem H.265-Codec (der unter anderem auch bei Adobe Premiere Pro genutzt wird) komprimiert werden, was deutlich Speicherplatz einspart.

Das Wichtigste: Bild- und Tonqualität

Bei einer Sicherheitskamera ist natürlich die Bild- und Tonqualität entscheidend. Was bringt mir denn sonst die beste App, wenn ich auf den Aufnahmen nichts erkenne? Dementsprechend haben sich die Lesertester auch hierauf fokussiert und selbst unsere Redaktion war vom Ergebnis überrascht: Durchweg gute bis sehr gute Noten in beiden Punkten. Schauen wir uns allerdings erst einmal die technischen Aspekte an.

Na, kannst du die gut versteckte Kamera entdecken?

Die Kameras arbeiten mit 8 Megapixel und bieten eine 4K-Auflösung. Zudem sind zwei verschiedene Nachtsichtmodi an Bord. Einerseits eine Schwarzweiß-Ansicht, die mittels Infrarot erzeugt wird, und zudem eine Farbnachtsicht, die allerdings von den Lichtverhältnissen abhängig ist. In völliger Dunkelheit kann die Kamera also keine Farbe aus dem Nichts erzeugen. Glücklicherweise sind jedoch Spotlights verbaut, die für eine entsprechende Beleuchtung sorgen. Tester Volker beschreibt das Ganze so: „Die farbige Nachtsicht funktioniert nur mit aktivem Zusatzlicht – aber die Schwarz-Weiß-Aufnahme ist besser.“

„Besonders überrascht hat mich die farbige Nachtsicht.“

– Lesertester Anonym

Damit du das gesamte Areal im Blick behältst, lassen sich die Kameras um 355° schwenken und 140° neigen. Laut den Testern ist das Livebild zudem bei Bewegung sehr stabil und auch die Bildqualität nimmt mit eingeschalteter Zoom-Funktion nicht so stark ab, wie es bei anderen Modellen der Fall ist. Die Kameras konnten also in diesem Punkt voll überzeugen. Doch zu einer guten Überwachungskamera zählt auch eine entsprechend starke Bewegungserkennung. Und auch hier wusste Reolink zu überzeugen.

„Die Qualität ist sehr gut. Die Videos sind scharf, und die Farben wirken natürlich.“ – Lesertesterin Andrea

Denn hier haben günstigere Modelle häufig das Problem, dass sie grundlos Alarm schlagen und dich Nachts aus dem Bett holen, obwohl nur die Katze vom Nachbarn durch das Bild huscht. Testerin Andrea hat das genauer unter die Lupe genommen und kann bestätigen, dass keine Fehlalarme trotz Bewegung ausgelöst wurden. Alles in allem kann die Reolink Argus PT Ultra zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren unterscheiden. Spannend ist auch, dass bei einer erfolgten Personenerkennung beide Kameras unabhängig voneinander arbeiten können, um einen breiteren Bereich abzudecken.

„Gut funktioniert die Festsetzung der Nicht-Erkennungszone und das Auslösen der Bewegungserkennung. Das ist sogar noch untergliedert in Personen, Fahrzeuge und Tiere – sehr gute und ausführliche Technik.“ – Lesertesterin Katrin

Bei der Audioqualität waren sich ebenfalls alle einig. Das verbaute Zwei-Wege-Audio funktioniert zuverlässig und die Stimmen sind klar zu erkennen. Lediglich die Audioausgabe war teilweise etwas zu leise – ebenso wie die Alarm-Sirene. Allerdings ist die Audioqualität selbst bei Windeinzug stabil geblieben. Damit du dir einen Einblick verschaffen kannst, haben wir nachfolgend noch einmal einige Zoom-Aufnahmen von einem unserer Lesertester, die wir dir nicht vorenthalten möchten.

Die Reolink Argus PT Ultra bietet eine klare Sicht auf das 5 Meter entfernte Ziel. Quelle: Michel Oehlert / inside digital Auch 10 Meter entfernte Ziele lassen sich gut erkennen Quelle: Michel Oehlert / inside digital Ab 15 Metern wird die Reolink Argus PT Ultra etwas ungenauer. Quelle: Michel Oehlert / inside digital Die Schrift der 20-Meter-Markierung ist kaum noch zu erkennen. Quelle: Michel Oehlert / inside digital

Energieversorgung & Home Hub

Schauen wir uns kurz vor dem Ende also noch die Energieversorgung durch die Solarpanels und den Home Hub etwas genauer an. Eins vorweg: Du bist nicht an die Mini-Module gebunden, um die Kameras zu betreiben. Das wurde ebenfalls von den Lesertestern geprüft und so konnte Tester Michel nach 9 Tagen noch mit 69 Prozent Akkuladung arbeiten – cool. Angedacht ist es dennoch, dass du die Mini-Panele einsetzt. Denn dann lässt sich das Kamerasystem autark nutzen. Um die Leistung der Panels zu bestätigen hat Tester Michel kurzerhand die Batterien der Kameras auf 38 Prozent reduziert – und konnte nach einem Tag bereits die volle Akkuladung attestieren.

Die Reolink Argus PT Ultra hat es sich bei diesem schönen Panorama gemütlich gemacht.

Natürlich bist du nicht auf die Mini-Solarmodule angewiesen und könnt die Kameras auch handelsüblich über die Steckdose betreiben. Das hat Testerin Katrin bei einer der Kameras auch getan. Das Fazit: Nach 5 Tagen Dauerbetrieb hatte die Sicherheitskamera ohne Panel noch immer 64 Prozent Akkuleistung. Bei Tester Michel waren es nach 9 Tagen sogar noch 69 Prozent – ziemlich beachtlich.

„Es ist verrückt, was mit so kleinen Solarpaneels bereits für Laufzeiten möglich sind.“ – Lesertester Michel

Fehlt also nur noch ein kurzer Überblick der Home Hub. Nur noch einmal zur Erinnerung: Hierbei handelt es sich um ein System, das ein privates Netzwerk erzeugt, die Videos speichert und alles miteinander verbindet. Hast du den bisherigen Artikel aufmerksam gelesen, ist schnell klar, dass Reolink hier ein tolles System erschaffen hat. Der Home Hub kann auf ganzer Linie überzeugen und macht das Produkt erst zu einem echten Sicherheitssystem.

„Wenn ich überlege, was ich mich zuvor mit Drittanbietersoftware herumgeschlagen habe […] der Hub hat mich einfach nur begeistert.“ – Lestertester Michel

Von Lesern für Leser: Lohnt sich das Reolink-System?

Hier ist sich Volker ganz sicher: „Empfehlung? Ganz klar: Ja. Für Smart-Home-Fans mit Faible für Automation ist die [Argus] PT Ultra ein echtes Highlight.“ Das Sicherheitssystem hat von den Testern durchweg gute Noten erhalten. Egal, ob Einrichtung, Montage, Bild- und Tonqualität oder Energieversorgung – das Set kann überzeugen. Lediglich bei der App gab es einige Unstimmigkeiten, die jedoch mit etwas Zeit vernachlässigbar sind.

„Die größten Pluspunkte waren definitiv die gute Bild- und Tonqualität und auch die sehr einfache Anbringung der Geräte.“ – Lesertester Anonym

Gerade im wichtigen Aspekt der Bildqualität erhielt die Reolink Argus PT Ultra durchweg gute Noten und konnte mit vielen klaren Farben, einem scharfen Bild und einer richtig guten Farbnachtsicht glänzen. Die Audioqualität wurde ebenfalls für gut befunden, strauchelte nur etwas bei der Lautstärke.

Kommentare wie „Schicke Kameras mit einer tollen Alternativlösung zu den üblichen Cloudsystemen.“ oder „Der Test hat mir nicht nur einmal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“ dürften belegen, dass wir hier ein richtig gutes Sicherheitssystem haben, das zwar einen gewissen Preis mitbringt, sich aber durchaus lohnt. Aus diesem Grund gibt’s 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Bist du jetzt heiß gelaufen und möchtest das Sicherheitssystem selbst besitzen? Dann hast du jetzt die perfekte Möglichkeit. Denn Reolink bietet das Komplettpaket derzeit mit einem Rabatt von 15 Prozent an. Statt der regulären 399,99 Euro zahlst du direkt beim Hersteller 339,99 Euro für das kabellose Sicherheitssystem Argus PT Ultra. Bei Amazon zahlst du ebenfalls 339,99 Euro. Reichen dir die Kameras aus, zahlst du statt des UVP von 184,99 Euro jetzt noch 135,99 Euro bei Amazon.