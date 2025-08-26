Grillen ist längst nicht mehr nur ein Sommervergnügen. Doch wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen sinken und das Wetter nicht mehr mitspielt, wird es draußen trotzdem schnell ungemütlich. Genau hier kommt der OptiGrill von Tefal ins Spiel: Mit dem cleveren Kontaktgrill holst du dir das Grill-Feeling direkt in deine Küche und kannst jederzeit Fleisch, Fisch, Gemüse oder sogar Sandwiches perfekt zubereiten. Bei MediaMarkt findest du den Kontaktgrill gerade in verschiedenen Varianten zu richtig attraktiven Preisen. Hier sind die Angebote!

Tefal OptiGrill im Preissturz: Das bietet MediaMarkt

Bei MediaMarkt bekommst du den Tefal GC718D OptiGrill+ inklusive einer Grillzange für 125 Euro. MediaMarkt setzt den UVP bei 319,99 Euro an, womit wir bei einem satten Rabatt von 60 Prozent wären. Ein Blick auf den Preisvergleich macht deutlich: MediaMarkt bietet dir damit wirklich den aktuell besten Preis im ganzen Netz. Das nächstbeste Angebot liegt bei rund 127 Euro und ist damit etwas teurer als der Elektronikhändler.

Ebenfalls im Angebot ist der GC750D OptiGrill Elite (zu unserem Testbericht). Dieses Gerät kommt ohne Extra-Zugabe und kostet dich 159 Euro. Der UVP von 389,99 Euro wird damit um 59 Prozent reduziert. Im Vergleich mit anderen Händlern ist das ein wirklich guter Preis, allerdings unterbietet Versandriese Amazon den MediaMarkt-Preis um wenige Euro. Dort bekommst du den Kontaktgrill für 157,37 Euro.

Der GC774D OptiGrill 4-in-1 rutscht ebenfalls um ganze 53 Prozent im Preis. Für das Gerät inklusive Backschale, Messer und Kochbuch zahlst du jetzt 199 statt 429,99 Euro (UVP). Die Backschale verwandelt den OptiGrill in einen Backofen, sodass du darin auch Pommes zubereiten kannst. Das 4-in-1-Modell lässt sich zudem als offener Tischgrill verwenden – ideal für gemütliche Grill-Abende mit Freunden oder der Familie.

Damit glänzt der Kontaktgrill

Der Tefal OptiGrill ist bekannt für seine smarte Technologie, die Dicke des verwendeten Grillguts zu erkennen und dann automatisch die Garzeit an deine Wünsche anzupassen. Damit kannst du Steaks, Würstchen und Gemüse im Handumdrehen und auf den Punkt genau zubereiten. Aber auch Sandwiches als Snack für zwischendurch lassen sich mit dem OptiGrill zaubern. Je nach Ausführung kommt er mit einer unterschiedlichen Anzahl an voreingestellten Programmen daher. Beim +-Modell sind das sechs Stück, beim 4-in-1 neun und die Elite-Version schafft es auf zwölf.

Dank der geringen Rauchentwicklung eignet sich das Multitalent problemlos auch für den Innenbereich – perfekt also, wenn das Wetter draußen nicht mitspielt. Nach dem Kochen kannst du die Grillplatten einfach abnehmen und in der Spülmaschine reinigen lassen. Das Reinigen ist also mindestens genauso leicht wie das Zubereiten von leckeren Speisen.

Die MediaMarkt-Angebote laufen noch bis zum 1. September. Du hast also noch ein bisschen Zeit, um dich für eins der OptiGrill-Modelle zu entscheiden. Außerdem gibt es neben den Kontaktgrills auch noch Kaffeemaschinen oder Heißluftfritteusen im Angebot, die einen Blick wert sind.

