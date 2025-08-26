Amazon schmeißt mit Apple-Rabatten um sich: 120-Euro-Produkt ist der neue Preis-Star

In NRW, dem größten Bundesland, geht es ab dieser Woche wieder in die Schule. Auch sonst ist überall Aufbruchstimmung nach Urlauben, und der Semesterstart an den (Fach-)Hochschulen des Landes steht auch wieder bevor. Da trifft es sich ganz gut, dass Amazon gerade passgenaue Apple-Angebote auf Lager hat. Wer sich also mit neuer Hardware mit Apfel-Logo eindecken muss, will oder soll, findet hier gerade Bestpreise en masse.

MacBook, iPad und Zubehör im Angebot

Diese Produkte sind dabei besonders im Fokus und unsere Bestpreis-Highlights der Apple-Preis-Rallye von Amazon:

Und das sind nur einige der Deals für unter 1.000 Euro. Insgesamt gibt es bei der Aktion noch ein bisschen mehr zu bestaunen. Den Top-Rabatt gibt es mit 23 Prozent übrigens auf das MacBook in 13 Zoll, das damit in der Variante samt M4-Chip für deutlich unter 1.000 Euro verkauft wird.

Produktivitäts-Top-Tipp für 120 Euro

Unser Tipp unter den Angeboten ist übrigens der nunmehr 120 Euro teure Apple Pencil Pro. Der Eingabestift gilt als das Nonplusultra unter den „Stylus“-Geräten und ist – natürlich – fürs iPad konzipiert. Kreative erleben ein ungeahntes Bediengefühl und einige versteckte Funktionen. Die 119 Euro bei Amazon bilden den Bestpreis ab, glatte 10 Euro unter den nächstbesten Händlern im Vergleich. Für viele Basics reicht übrigens auch der „normale“ USB-C-Pencil, den es für 75 Euro gibt. Aber der Pro-Pencil hat eine Reihe von Eigenschaften drauf, die es so sonst nicht gibt:

Zusammendrücken: Mit einem einfachen Zusammendrücken des Stiftschafts lässt sich ein Menü mit Werkzeugen, Pinselgrößen und Farben aufrufen, ohne den Workflow zu unterbrechen. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Werkzeugen.

Rollen-Funktion (Barrel Roll): Ein Gyroskop im Stift erkennt die Drehung des Apple Pencil Pro in der Hand. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung von geformten Stift- und Pinsel-Werkzeugen. Beispielsweise kann man die Form oder Richtung von Pinseln ändern, indem man den Stift einfach dreht.

Haptisches Feedback: Der Stift enthält eine haptische Engine, die eine leichte Vibration erzeugt, um Aktionen zu bestätigen. Dies ist besonders nützlich, wenn man das Zusammendrücken verwendet, oder wenn man mit der magnetischen Ansicht zeichnet.

Wo ist?-Integration: Der Apple Pencil Pro ist der erste Stift von Apple, der sich in das Wo ist?-Netzwerk integriert. Das bedeutet, dass man den Stift leicht wiederfinden kann, falls man ihn verliert, ähnlich wie ein iPhone oder AirPods.

Schweben: Wie der Apple Pencil der 2. Generation unterstützt auch der Pro die Schwebefunktion. Man sieht eine Vorschau, wo der Stift die Oberfläche berühren wird, was besonders beim Zeichnen und Skizzieren hilfreich ist.

Apple Pencil Pro: Tausendsassa unter den Eingabestiften – jetzt bei Amazon im Sale!

Apple Flash Sale bei Amazon

Wie lange der Apple-Abverkauf, der seit dieser Woche bei Amazon gestartet ist, dauert, ist uns nicht bekannt. Oft lässt Amazon solche Angebote ein paar Tage online, bis die ersten Chargen der beliebtesten Produkte ausverkauft sind. Bei Geräten wie den Apple Pencil dürften die Kontingente hoch sein, die Nachfrage aber auch. Wer bei einem MacBook für fast 1.000 Euro zuschlagen will, hat vermutlich weniger Konkurrenz, aber auch weniger Lagerbestand.

