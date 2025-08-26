375 GB geschenkt? Mobilfunkanbieter hat bei diesem Tarif wohl nicht nachgerechnet

Seit mittlerweile elf Jahren gibt es die Tarifwelt von MediaMarkt nun, die immer wieder mal richtig gute Smartphone-Bundles raushaut, zuletzt etwa diesen Deal zum Galaxy S25. Nicht zu vernachlässigen ist jetzt allerdings ein SIM-Only Angebot im Telefónica-Netz. Wenn du es schlau anstellst, kannst du dir hier nämlich ganze 375 GB bzw. fünf Monate des Tarifs komplett für lau sichern. Wie der Gratis-Deal funktioniert, klären wir jetzt.

So kommst du gratis an 375 GB

Star der Show ist ein 75-GB-Tarif im 5G-Netz von Telefónica. Du bist mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Megabits pro Sekunde im Download unterwegs, was locker ausreicht, um auch ohne WLAN Serien zu streamen. Eine Allnet-Flat zum Telefonieren und Simsen sowie EU-Roaming gehören mittlerweile zur Standardausstattung von Tarifen und sind im Grundpreis von 14,99 Euro pro Monat bereits enthalten. Einmalig zahlst du noch 9,99 Euro als Anschlussgebühr, Versandkosten kommen nicht dazu. Der Vertrag bleibt dabei maximal flexibel und du kannst monatlich kündigen.

Soweit ist das Angebot also erst mal nichts Besonderes. Der Clou kommt jetzt: Wenn du für sechs Monate in dem Vertrag bleibst, sicherst du dir eine Treueprämie in Höhe von 90 Euro. Rein rechnerisch surfst du damit also ganze fünf Monate komplett kostenlos (14,99 Euro x 5 Monate + 9,99 Euro Anschlussgebühr = 84,94 Euro). Über die fünf Monate versurfst du somit ganze 375 GB, ohne einen Cent bezahlen zu müssen – vorausgesetzt du bleibst insgesamt sechs Monate und kassierst das Cashback ein. Anders betrachtet: Du zahlst nur die Anschlussgebühr in Höhe von 9,99 Euro und nutzt den Tarif sechs Monate lang rechnerisch kostenlos!

So oder so gilt natürlich: Die Anschlussgebühr und die monatlichen Kosten müssen natürlich erst mal bezahlt werden. Nach sechs Monaten winkt dann aber das Cashback, über welches du dir die Kosten für fünf Monate plus die Anschlussgebühr komplett wiederholst. Anschließend kannst du einfach wieder kündigen oder den Tarif weiter laufen lassen.

So gut ist der Tarif im Vergleich

Fünf Monate gratis Surfen hört sich natürlich erst mal super an. Aber wie gut sind die Tarifkosten im Vergleich mit anderen Anbietern?

Es zeigt sich: Bei HappySim zahlst du monatlich zwar weniger, allerdings gibt’s hier kein Cashback. Und Anbieter wie freenet oder klarmobil sind nicht nur in der Grundgebühr teurer, sondern auch im Anschlusspreis. Wenn du also für wenig Geld an ein großes Datenpolster rankommen möchtest, bist du bei MediaMarkt definitiv gut aufgehoben.

Und wenn du gar nicht so viel Datenvolumen brauchst, solltest du dir auch mal die anderen Tarife genauer ansehen. Wahlweise gibt’s nämlich auch noch 50, 35 oder 15 Gigabyte – ebenfalls mit Cashback. Diese Aktion läuft allerdings nur noch bis zum 1. September, bei Interesse solltest du also nicht mehr allzu lange zögern.

