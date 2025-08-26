Dieser Tarif ohne Surf-Limit ist preislich echt eine Ansage. Während man bei anderen Anbietern gut und gerne deutlich über 20 bis 30 Euro im Monat für einen Unlimited-Tarif im 5G-Netz zahlt, kommst du bei MegaSIM jetzt schon für nur 14,99 Euro ins 5G-Netz von O2. Wir prüfen, ob es sich hierbei wirklich um den günstigsten Unlimited-Tarif auf dem Markt handelt.

Für nur 14,99 Euro: Alle Tarif-Infos auf einen Blick

Bevor wir uns den Tarif im Detail anschauen und dabei auch den Preis-Vergleich mit anderen Unlimited-Optionen machen (Spoiler: Das Angebot hier ist die preiswerteste Option!) bekommst du erst einmal die wichtigsten Tarif-Infos auf einen Blick.

Unlimited 5G-Tarif im O2-Netz (bis zu 15 Mbit/s)

(bis zu 15 Mbit/s) Telefon- und SMS-Flat

EU-Roaming

Kostenlose Rufnummernmitnahme

24 Monate Laufzeit

Einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis

Mit Preisversprechen: Dauerhaft für nur 14,99 Euro im Monat (auf der Angebotsseite etwas nach unten scrollen)

Das bietet der günstigste Unlimited-Tarif im Detail

Allen voran der Preis ist natürlich eine Ansage. Bei MegaSIM sicherst du dir ab sofort den O2 Unlimited Smart schon für lediglich 14,99 Euro im Monat (24 Monate Laufzeit). Zum Vergleich: Bei O2 selbst kostet dich exakt der gleiche Vertrag monatlich 5 Euro mehr. Der Anschlusspreis ist in beiden Fällen mit 9,99 Euro ebenfalls angenehm niedrig. Richtig genial ist aber das Preisversprechen. Denn wer einmal zum aktuellen Angebotspreis zuschlägt, zahlt dauerhaft nur die 14,99 Euro! Kein Preisanstieg und keine weiteren versteckten Kosten.

Eben jener reduzierte Anschlusspreis sorgt übrigens auch dafür, dass MegaSIM tatsächlich den günstigsten Unlimited-Tarif auf dem Markt im Portfolio hat (niedrigste Monatsgebühr + geringerer Anschlusspreis als bei freenet):

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Tariffuxx ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Für 14,99 Euro bekommst du hierbei ein unbegrenztes 5G-Datenpaket im O2-Netz, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 MBit/s. Für 4K-Streaming unterwegs ist das wohl etwas zu langsam, HD-Streaming sollte aber locker drin sein – genauso wie Surfen, Chatten, Social Media und Co. Außerdem Teil des Pakets ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du surfst also nicht nur unbegrenzt, sondern kannst auch ohne Limit telefonieren oder simsen. Und dank EU-Roaming nutzt du all das ebenso ohne Aufpreis im EU-Ausland. Die Rufnummernmitnahme ist obendrein ebenfalls kostenlos möglich.

Diese Highspeed-Alternative ist auch richtig günstig

Sollte dir die Surfgeschwindigkeit von maximal 15 MBit/s zu langsam sein, hat MegaSIM auch eine Highspeed-Option derzeit im Preis gesenkt. Der O2 Mobile Unlimited Max liefert dir satte 300 MBit/s – also genug Geschwindigkeit für so ziemlich alles. Du kannst den Tarif dadurch eigentlich sogar als DSL-Alternative nutzen, wenn du dein Smartphone samt Tarif als Hotspot verwendest.

Preislich bist du hier bei 24,99 Euro im Monat – natürlich ebenso mit dauerhaftem Preisversprechen, Allnet-Flat und allen weiteren Vorteilen. Und wenn Unlimited-Tarife generell nichts für dich sind, hat MegaSIM mit der 50-GB-Option für nur 9,99 Euro einen weiteren preiswerten Tarif im Portfolio.

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.

Jetzt weiterlesen Dauerhaft nur 4,99 Euro: Diesen genialen Vodafone-Tarif kennen viele nicht