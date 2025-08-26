Tarif-Bundles sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sichert man sich hier direkt zum Mobilfunkvertrag Geräte wie ein Smartphone und umgeht hohe Einmalkosten. Andererseits zahlt man dafür bei den monatlichen Kosten echt einiges drauf. Wirklich lohnenswert, sind daher nur bestimmte Bundle-Deals.

Ein Bundle-Angebot zum Galaxy S25 Ultra beim Händler Gomibo lohnt sich jetzt aber auf jeden Fall. Denn Tatsache: Nach Ablauf der 24 Monaten Mindestlaufzeit hast du hiermit weniger gezahlt, als du aktuell alleine für das Samsung-Handy zahlen würdest.

Galaxy S25 Ultra mit Telekom-Tarif

Teil des Deals ist natürlich das Galaxy S25 Ultra. Hinzu kommt bei dem Tarif-Bundle dann noch ein Mobilfunkvertrag im 5G-Netz der Deutschen Telekom. Dieser bietet dir monatlich 50 GB Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s. Hinzu kommt noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Die Kosten für all das liegen bei monatlich 44,95 Euro. Ebenfalls einberechnen musst du 5,95 Euro für das Galaxy S25 Ultra samt Versand. Den Anschlusspreis über 39,99 Euro kannst du dir innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung der SIM-Karte wieder zurückholen. Dafür einfach eine SMS mit „AP frei“ an die 8362 senden. Wer seine alte Rufnummer mitnehmen kann, sichert sich jedoch satte 150-Euro-Wechselbonus. Trotzdem klingt das jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt nach einem Schnäppchen, doch wenn man genauer hinschaut, kann sich das Bundle doch lohnen.

Mit Tarif günstiger als ohne? So rechnet sich der Deal wirklich

Summieren wir erst einmal alle Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Dies ergibt 1.124,74 Euro, abzüglich des Wechselbonus und des Anschlusspreises landet man bei 934,75 Euro. Und das sieht schon deutlich besser aus, immerhin zahlst du für das Galaxy S25 Ultra alleine im Netz derzeit mindestens rund 942 Euro bei renommierten Händlern/Shops. Die Kombi aus Telekom-Tarif und Samsung-Handy ist also wirklich günstiger als das Galaxy S25 Ultra alleine.

Klar ist selbstverständlich: Für dich steht mit monatlich 44,95 Euro keine kleine Summe auf der Rechnung. Das dafür Geleistete kann sich jedoch sehen lassen und wer ohnehin Interesse am Galaxy S25 Ultra hat, kann sowieso bedenkenlos zuschlagen. Einzeln zahlst du fürs Samsung-Handy ja ohnehin mehr und außerdem ersparst du dir durch das Bundle hohe Einmalkosten.

Galaxy S25 Ultra: Das zeichnet Samsungs Flaggschiff aus

Mit dem Galaxy S25 Ultra holst du dir wirklich ein absolutes Premium-Smartphone. Das schicke 6,9 Zoll AMOLED-Display hatten wir ja bereits eingangs erwähnt. Dieses liefert aber nicht nur eine gute Auflösung (3.120 x 1.440 Pixel) sondern auch eine variable Bildwiederholrate von 1-120 Hz. Nicht -umsonst zählte der Bildschirm bei unserem Test zu den absoluten Highlights.

Im Inneren sorgt währenddessen der Snapdragon 8 Elite Prozessor mit 12 GB RAM für eine ansprechende Leistung, selbst bei mobilem Gaming. Softwareseitig bekommst du natürlich die aktuellste Android-Version inklusive sieben Jahren Updates. Zahlreiche praktische KI-Funktionen helfen dir im Alltag und machen die Nutzerfahrung nur noch besser. Als Speicher stehen dir bei der hier angebotenen Variante 256 GB zur Verfügung.

Die Quad-Kamera beeindruckt währenddessen mit einem 200-MP-Hauptsensor, einer 50-MP-Ultraweitwinkel-Kamera sowie zwei Teleobjektiven. Hobbyfotografen werden am Galaxy S25 Ultra also auf jeden Fall ihre Freude haben. Abgerundet wird das exzellente Gesamtpaket vom 5.000-mAh-Akkus, sowie dem Schutz gegen Wasser nach IP68.

