Ein 5G-Tarif für nur 1 Euro? Genau das bietet congstar dir in seinem aktuellen Prepaid Flashsale. Hier wird die Prepaid Allnet Flat M nämlich nicht nur von 20 auf 30 GB aufgestockt. Zusätzlich beträgt der einmalige Starterpaketpreis statt 10 jetzt nur noch 1 Euro. Du sicherst dir also echt für nur 1 Euro einen 5G-Tarif im Telekom-Netz. Worauf du dabei achten musst und was hier sonst noch alles drinsteckt, zeigen wir jetzt.

Das steckt drin im congstar-Schnäppchen

Wichtig: Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobilfunktarifen handelt es sich bei dem Prepaid Allnet Flat M um einen Prepaid-Tarif. Das bedeutet, dass du jeweils im Voraus für den nächsten Monat zahlst und keine feste Laufzeit hast. Findest du also ein besseres Angebot, kannst du einfach umsteigen. Und da du zum Start sogar erstmal nur 1 Euro zahlen musst (dazu später mehr), kannst du den Tarif echt ohne Sorge testen. Aber schauen wir nun einmal, was der congstar-Tarif alles zu bieten hat.

Allen voran erhältst du jetzt 30 statt 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom. Du kannst dich also auf schnelles und stabiles Surfen unterwegs freuen. Außerdem ist hiermit eine Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s im Download möglich. Das bedeutet: Du kannst HD-Streaming ruckelfrei genießen, KI-Assistenten reibungslos nutzen oder Social Media und Websites ohne lange Wartezeiten laden. Jedes Jahr erhältst du weiterhin 1 GB monatlich on top. Somit wächst der Tarif mit der Zeit an, während die Kosten gleich günstig bleiben.

Darüber hinaus ist hier eine Telefonie- und SMS-Flat enthalten, die du in allen deutschen Netzen nutzen kannst. EU-Roaming macht den Tarif zudem ebenso außerhalb Deutschlands brauchbar. Innerhalb der gesamten EU nutzt du den Tarif nämlich genauso wie zu Hause.

1 Monat für 1 Euro?! So funktioniert der Prepaid-Tarif

Normalerweise wird beim Prepaid Allnet Flat M zum Start ein Starterpaket-Preis in Höhe von 9,99 Euro fällig. Jetzt senkt congstar diesen aber auf nur noch einen Euro und macht dir den Umstieg somit besonders schmackhaft. Denn dieses Starterpaket beinhaltet 10 Euro Startguthaben – also genug, um die Tarifkosten der ersten vier Wochen abzudecken. Du kannst den 30 GB starken Tarif somit tatsächlich einen Monat lang für nur 1 Euro nutzen – ganz unverbindlich.

Möchtest du ihn anschließend weiter verwenden, fallen alle vier Wochen 10 Euro an. Auch das ist mit Blick auf das hier Gebotene echt günstig. Dafür musst du dein Prepaid-Guthaben entsprechend befüllen. Ist hier nicht genügend Geld vorhanden, wird auch kein Geld abgebucht. Erreichbar bleibst du laut congstar aber trotzdem noch.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

30 GB Datenvolumen

Telekom 5G-Netz (25 MBit/s)

(25 MBit/s) Telefon- und SMS-Flat

EU-Roaming

Keine feste Laufzeit (PrePaid)

(PrePaid) Einmalig 1 Euro Starterpaket-Preis

→ Deckt bereits die ersten 4 Wochen Tarif-Nutzung ab!

→ Deckt bereits die ersten 4 Wochen Tarif-Nutzung ab! Danach alle vier Wochen 10 Euro Grundgebühr

