Aldi: Darum solltest du dieses Multi-Gadget möglichst immer dabeihaben

Aldi verkauft in seinem Onlineshop – der zum 30. September übrigens geschlossen wird – aktuell ein geniales Multi-Gadget, das sich wirklich für jeden lohnen kann. Wir prüfen, was es kostet und welche Vorteile es bietet.

Das alles bietet dir das Gadget

Die Rede ist dabei von der Prophete Multifunktions-Akkupumpe. Diese verkauft Aldi in seinem Onlineshop für 32,99 Euro (zuzüglich Versandkosten). Und für diesen Preis kann sie echt einiges – genau genommen gibt es drei verschiedene Funktionen.

Allen voran besteht eine der Kernfunktionen natürlich aus einer Akkupumpe – kein Wunder, die versteckt sich ja bereits im Namen. Du kannst mit dem Gadget also problemlos verschiedene Dinge wie Fahrradreifen, Bälle oder Luftmatratzen aufpumpen – ganz ohne ins Schwitzen zu kommen. Dafür verfügt die Akkupumpe über einen maximalen Druck von 8,3 bar sowie ein Adapterset mit verschiedenen Aufsätzen für (laut dem Hersteller) alle Ventilarten. Gleichzeitig ist das kompakte Gadget mit einem Gewicht von nur ca. 585 g angenehm leicht und kann so immer im Rucksack oder der Tasche mitgenommen werden. Es ist hiermit also für alle Radfahrer bereits ein echtes Must-have.

Das kompakte Gadget passt echt in jede Tasche

Von der nächsten Funktion profitiert aber echt jeder. Das Gadget kann nämlich ebenso als Powerbank verwendet werden. Mit einer Kapazität von 2.000 mAh kannst du somit Smartphones, Tablets und Co. unterwegs aufladen, ohne auf eine Stromquelle angewiesen zu sein. Als drittes Feature kommt dann noch ein integriertes LED-Licht hinzu. Das ist beispielsweise nützlich, solltest du nachts eine Panne haben.

Zusammengefasst liefert dir das Multifunktions-Gadget somit echt viele Vorteile. Vor allem Fahrradfahrer sollten es immer dabeihaben, aber auch für den Urlaub und längere Reisen kann es zum echten Alltagsretter werden. Und der Aldi-Preis von nur 32,99 Euro kann sich natürlich ebenso sehen lassen.

Weitere praktische Gadgets für Fahrradfahrer bei Aldi

Neben dem Multi-Gadget, welches sich dank seiner 3-in-Funktionalität für verschiedene Fälle eignet, verkauft Aldi im Rahmen seines Räumungsverkaufs auch noch weitere Produkte, die zumindest für alle Radfahrer interessant sein könnten.

So sicherst du dir beispielsweise ein Kabelschloss, mit dem du beispielsweise deinen Helm direkt am Fahrrad befestigen kannst, schon für lediglich 12,99 Euro. Hierbei kommt ein 90 cm langes Stahlkabel zum Einsatz, welches sich automatisch einzieht und die Handhabung so angenehm unkompliziert macht. Für die nötige Sicherheit sorgt währenddessen ein Zahlenschloss.

Wer hingegen generell noch ein Schloss für sein Fahrrad oder E-Bike sucht, kommt für 59,99 Euro wahlweise an ein Faltschloss oder ein Kettenschloss. Beide Varianten stammen von der Marke Prophete und liefern dir sowohl einen Fingerabdrucksensor als auch ein Zahlenschloss zum Verriegeln.

