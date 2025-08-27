Mit dem Nothing Phone (1) hat der Konzern 2021 sein erstes Gerät auf den Markt geworfen. Schon vor vier Jahren war vor allem das Design etwas, das wir bisher nicht kannten. Hinzu kam ein leistungsstarker Chip und ein richtig guter Preis, der sogar Xiaomis und Samsungs Mittelklasse-Modellen große Konkurrenz machte. Jetzt, im Jahr 2025, hat der Hersteller sein Portfolio deutlich erweitert und bietet mit dem Nothing Phone (3) ein Flaggschiff sowie dem Nothing Phone (3a) eine spannende Mittelklasse-Alternative und kann sogar mit günstigen Kopfhörern im Audio-Segment punkten. Bei MediaMarkt bekommst du die Geräte jetzt besonders günstig geboten.

Nothing Phone (3a): Top-Smartphone unter 300 Euro

Im Fokus liegt hier vor allem das Mittelklasse-Modell. Das Phone (3a) gibt es in zwei Ausführungen: Standard und als Pro-Variante. Auf den genauen Preis gehen wir etwas später ein, doch zuvor möchten wir uns anschauen, was du hier eigentlich kaufst. Schon in unserem Test zum Nothing Phone (3a) war klar, dass wir es hier mit einem außergewöhnlichen Gerät zu tun haben. Auf der Frontseite erwartet dich ein 6,77-Zoll-AMOLED-Display, das mit einer 120-Hz-Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von 1.300 Nits aufwarten kann. Damit bekommst du hier einen der hellsten Bildschirme in diesem Preissegment. Eines der absoluten Highlights findet sich jedoch auf der Rückseite: die Glyph-Funktion.

Die Rückseite des Nothing Phone 3a ist ein echter Hingucker!

Dabei handelt es sich genauer gesagt um ein System, das dich via LEDs über Benachrichtigungen informiert oder den aktuellen Ladestatus visualisiert. Das Ganze ist in dieser Form tatsächlich einzigartig auf dem Smartphone-Markt und bei allen Smartphones des Herstellers integriert. Im Inneren arbeitet ein Snaprdragon-Prozessor mit wahlweise 8 oder 12 GB RAM und 128 bzw. 256 GB Speicherplatz. Das Triple-Kamera-Modul kann sich ebenfalls sehen lassen. Während die Hauptkamera mit 50 MP aufnimmt, erreicht die Ultraweitwinkelkamera noch immer 8 MP. Während andere Hersteller ein unnötiges 2-MP-Telemodul einsetzen, hat sich das britische Unternehmen für eine 50-MP-Telelinse entschieden – zum Glück. Gepaart mit einer langen Akkulaufzeit, einer recht flotten Ladegeschwindigkeit und sechs Jahren Sicherheitsupdates sowie drei Jahren Android-Upgrades ist das Smartphone richtig interessant.

So günstig ist das Smartphone bei MediaMarkt

Genial wird es allerdings erst, wenn du für dieses Gesamtpaket nicht einmal 300 Euro zahlen musst. Und genau das ist bei MediaMarkt aktuell der Fall. Der Elektrofachmarkt bietet das Nothing Phone (3a) für 279 Euro an. Das entspricht einer Ersparnis von 15 Prozent gegenüber dem UVP. Allerdings betrifft diesen Preis nur die 128-GB-Variante. Soll es doppelt so viel Speicherplatz sein, werden dennoch nur 329 Euro fällig. In beiden Fällen bekommst du das Gerät derzeit nirgends günstiger. Bist du also auf der Suche nach einem neuen und günstigen Smartphone, legst gleichzeitig aber auch Wert auf ein schickes Design und gute Technik, bist du hier absolut richtig.

Ebenfalls im Angebot: das Nothing Phone (3).

Während der Nothing-Aktion von MediaMarkt gibt’s zusätzlich auch das Nothing Phone (3a) Pro im Angebot. Dieses setzt auf eine noch bessere Kamera, kostet dich bei MediaMarkt gerade allerdings 409 Euro. Als myMediaMarkt-Kunde sparst du zusätzlich 20 Euro, wodurch der Preis auf 389 Euro fällt – auch hier kann kein anderer Shop mithalten.

Interessierst du dich für die Geräte, empfiehlt sich auch ein Blick auf unseren Artikel zu den Unterschieden der beiden Nothing Phones. Selbst das Flaggschiff, das Nothing Phone (3) ist jetzt für 699 Euro erhältlich. Damit zahlst du hier ebenfalls 100 Euro weniger, als der UVP vorgibt. Wir haben dir nachfolgend alle Angebote noch einmal aufgelistet:

Aktuelle Nothing-Angebote bei MediaMarkt