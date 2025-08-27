Vergiss teure Laptops und PCs: Diese Mini-Alternative ist leistungsstark & echt günstig

Laptops unter 500 Euro existieren zwar, aber sie liefern oft nicht genug Leistung für anspruchsvolle Anwendungen oder Games. Dafür musst du meist deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Und klassische Tower-PCs sind für viele zu sperrig. Ein guter Mittelweg sind sogenannte Mini-PCs. Sie passen problemlos auf kleine Schreibtische und liefern dennoch ordentlich Leistung. Geekom hat sich als Hersteller für Mini-PCs längst einen Namen gemacht und das Modell „IT12“ bekommst du mit unserem Code jetzt schon für rund 450 Euro. Wir zeigen, was er kann.

Geekom Mini-PC: Alle Features und Specs im Überblick

Der Geekom IT12 Mini-PC ist gerade einmal 11,7 × 11,2 × 45,6 mm groß und wiegt nur 652 Gramm. Dadurch lässt er sich ganz leicht auf dem Schreibtisch platzieren und verschwindet sogar bei Bedarf komplett hinter deinem Monitor. Und wenn du ihn einmal im Rucksack mit in die Bibliothek oder zu Freunden nehmen willst, ist das wegen der kompakten Maße ebenfalls kein Problem.

Aber der Geekom IT12 ist nicht nur gut darin, klein zu sein. Im Inneren steckt nämlich auch jede Menge starke Technik, die den Mini-PC zu einer echten Arbeitsmaschine macht. Für ordentlich Leistung sorgt der Intel Core i7-1280P Prozessor, der auf bis zu 4,80 GHz kommt und von sogenanntem Dual-Channel RAM unterstützt wird. Hierdurch sind bis zu 64 GB Arbeitsspeicher möglich. Das macht sich besonders bei Aufgaben wie Videobearbeitung, Gaming oder parallel laufenden Anwendungen bemerkbar. Für die grafische Unterstützung ist zudem eine Intel Iris XE Grafikeinheit verbaut. Das Set-up samt Anschlüssen ist nebenbei bemerkt für den Betrieb von bis zu vier 4K-Bildschirmen geeignet. Insgesamt sind die folgenden Ein- und Ausgänge verfügbar:

3 × USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse

1 × USB 2.0-Anschluss

2 × USB4-Anschlüsse

1 × SD-Kartenleser

1 × 3,5 mm Kopfhöreranschluss

1 × 2,5-Gbit/s-LAN-Anschluss

2 × HDMI 2.0-Anschlüsse

1 × DC-Eingang

1 × Powerbutton

Viel Speicherplatz und hohe Langlebigkeit

Auf einer SSD-Festplatte mit 512 GB Speicherplatz ist zudem genug Platz für viele Dateien. Der Speicher lässt sich aber insgesamt auf bis zu 5 TB Kapazität aufrüsten. Wenn du von vornherein weißt, dass du mehr Speicherplatz und Arbeitsspeicher benötigst, kannst du dich aber ebenso direkt für eine andere Ausführung entscheiden. Und vor allem wichtig für Nutzer, die den Mini-PC lange nutzen beziehungsweise regelmäßig mitnehmen wollen: Der Geekom IT12 hält auch extremen Temperaturen und Vibrationen stand. Außerdem wurden die Anschlüsse und das System auf ihre Langlebigkeit getestet.

Eigentlich hat der Geekom Mini-PC in der Variante mit 32 GB RAM und 1 TB SSD-Speicherplatz einen UVP von 759 Euro. Derzeit wird er im Hersteller-Shop aber bereits für 549 Euro verkauft. Und wenn du den Code IDL18FIT12 im Bestellprozess eingibst, sparst du jetzt weitere 18 Prozent. Am Ende stehen dadurch dann nur noch 450,18 Euro auf der Rechnung.

