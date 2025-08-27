Vodafone streicht Preise klein – aber nicht für jeden

Rücken wir raus mit der Sprache: Zusätzlich zu den 20 Prozent, die sich alle Neukunden bei Vodafone sichern können, bekommen Selbstständige beim Netzbetreiber aktuell noch mal 15 Prozent Extra-Rabatt obendrauf. In Summe macht das satte 35 Prozent Rabatt auf die GigaMobil-Tarife. Und das sorgt für starke Preise.

So kannst du bei Vodafone doppelt sparen

Die gute Nachricht vorneweg: 20 Prozent Rabatt gibt’s auch für Privatkundinnen und Kunden – dafür musst du also kein Business besitzen. Normalerweise gibt’s für Selbstständige noch mal zehn Prozent obendrauf, Vodafone macht für kurze Zeit aber 15 Prozent daraus. Einen Anschlusspreis zahlst du bei aktuell ebenfalls nicht und sparst dir damit weitere 39,99 Euro. Wichtig zu wissen: Die Rabatte gelten für 24 Monate. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit steigt der Preis also wieder.

Am Beispiel des GigaMobil M Tarifs mit 50 GB reduziert sich der Grundpreis für alle Selbstständigen von 49,99 Euro auf rund 32,49 Euro. Für das Geld bist du im 5G-Highspeed-Netz von Vodafone unterwegs. Eine Telefon- sowie SMS-Flat ist natürlich ebenfalls inbegriffen, genauso wie EU-Roaming.

Praktisch ist zudem das GigaDepot. Diese Funktion erlaubt dir, ungenutztes Datenvolumen einfach in den nächsten Monat mitzunehmen. Zum Tarif kannst du dir auf Wunsch außerdem noch ein passendes Smartphone aussuchen. Auf den Tarifpreis kommt dann noch eine monatliche Geräte-Rate obendrauf und erst dann werden die insgesamt 35 Prozent (15 Prozent für Selbstständige plus 20 Prozent für Privatkunden) abgezogen. Schauen wir uns das doch mal anhand des neuen Galaxy Z Flip 7 an.

Samsung Z-Serie: Inklusive Tarif mit 35 Prozent Rabatt

Zusätzlich zu den 49,99 Euro Grundgebühr des GigaMobil M kommt die Smartphone-Rate. Beim Galaxy Z Flip 7 sind das 29,50 pro Monat (36 Monate Laufzeit). Abzüglich der 35 Prozent Rabatt stehen für dich dann 60,99 Euro auf der monatlichen Rechnung.

Um ein richtiges Schnäppchen direkt beim Provider abzusahnen, musst du also ein paar Voraussetzungen erfüllen. Allen voran lohnen sich die Tarife, wenn du selbstständig bist und dir die 15 Prozent Extra-Rabatt sichern kannst. Aber: Privatkundinnen und Kunden schauen trotzdem nicht in die Röhre. Immerhin gibt’s 20 Prozent für 24 Monate sowie den großzügigen Willkommensbonus.

