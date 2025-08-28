Aldi-Räumungsverkauf: Bis zu 59 % Rabatt auf Werkzeug und mehr

Doch beeil dich: Der ALDI ONLINESHOP bleibt nur bis zum 30. September geöffnet, bevor er endgültig schließt. Wer vorher noch zugreift, kann zahlreiche Werkzeuge und nützliches Zubehör zu echten Sparpreisen mitnehmen – perfekt für Keller, Werkstatt oder Hobby-Ecke.

Makita-Set und praktisches Gartenwerkzeug-Set günstig bei Aldi

Im Aldi-Angebot ist einerseits ein 75-teiliges Bit- und Bohrer-Set von Makita. Das schnappst du dir jetzt schon für nur noch 27,99 Euro. Es beinhaltet unter anderem diverse Metall-, Holz- und Ziegelbohrer sowie Bits und Stecknüsse. Hiermit kannst du somit nicht nur deinen (Akku-)Bohrer, sondern auch deinen Akkuschrauber ausstatten und deinem nächsten Heimwerkerprojekt steht nichts mehr im Wege. Das Set wird in einem praktischen Kunststoffkoffer geliefert und ist so auch gut transportabel.

Perfekt für die Gartenarbeit ist hingegen die Vita Toolbox von Yard Force. Dabei handelt es sich um einen robusten Werkzeugkoffer mit insgesamt fünf Werkzeugen – davon zwei akkubetrieben und drei analog. Außerdem ist ein austauschbarer Akku mit dabei, mit dem du die hier enthaltene Akku Bypasschere und die Akku Gras- und Strauchschere betreibst. Kleinere Hecken, Sträucher oder die Rasenkante lassen sich hiermit schnell und einfach kürzen. Dazu ist eine Handschaufel, ein Handgrubber sowie eine Handgrabegabel mit dabei, die perfekt fürs Hochbeet, Blumentöpfe oder sonstige Arbeiten mit Erde geeignet sind. Dank 59 Prozent Rabatt stehen jetzt nur noch 39,99 Euro statt knapp 100 Euro auf der Rechnung.

Übrigens: Um die Lebensdauer von Werkzeugen zu verlängern, solltest du sie nach jedem Einsatz gründlich reinigen, trocknen und bei Metallteilen regelmäßig ölen, um Rost zu vermeiden. Außerdem solltest du alle Geräte trocken, frostfrei und geschützt lagern – idealerweise hängend oder in Halterungen. Akkubetriebene Werkzeuge bewahrst du am besten mit teilgeladenem Akku auf. Durch richtige Nutzung, Ordnung und etwas Wartung bleiben deine Helfer deutlich länger einsatzbereit.

Praktisch bei der Fahrradreparatur und in jeder Garage

Dieser Alu-Fahrradmontageständer ist zwar kein Werkzeug im eigentlichen Sinne, aber eine große Hilfe, wenn du an deinem Fahrrad oder E-Bike schrauben musst. Hiermit lässt sich dein Fahrrad in einer beliebigen Höhe aufbocken, um so diverse Reparaturen oder Pflegemaßnahmen durchzuführen. Da die Aufnahme um 360 Grad drehbar ist, kannst du das Zweirad bequem von allen Seiten erreichen. Aldi will jetzt nur noch 54,99 Euro für den hilfreichen Montageständer und streicht so 57 Prozent vom UVP.

Ebenfalls praktisch in fast jeder Garage sind diese Aufbewahrungsboxen mit Rollen. Ob Holzstücke, Werkzeuge oder sonstige Materialien – in den 30 Liter Boxen ist viel Platz für diverse Utensilien. Mit dabei sind außerdem zwei Deckel, die den Inhalt vor Staub und Wasser schützen. Dank 22 Prozent Rabatt musst du bei Aldi nur noch 34,99 Euro für das Set zahlen.

